

إدارة الجودة الشاملة حسب القطاعات الإنتاجية‮ ‬الهيكلية – سعيد‮ ‬ياسين موسى

قيادة استراتيجية‮ : ‬تضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية مع وضع الموازنة المالية و تكليف القيادات الميدانية وتتابع التنفيذ بالمتابعة والتغذية الراجعة من الميدان والمراجعة والتقييم والتقويم‮.‬

يجب ان تكون قيادات ذي‮ ‬كفاءة عالية علميا وفنيا وخبرة‮.‬

القيادة الميدانية ومهامها‮:‬

1‮- ‬إدارة الجودة في‮ ‬الانتاج‮.‬

2‮- ‬إدارة الأموال‮ .‬

3‮- ‬إدارة الزمن‮.‬

4‮- ‬إدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتطويرها‮.‬

5‮- ‬إصدار تقارير دورية‮.‬

6‮- ‬تقديم الملاحظات التطويرية عند تنفيذ الخطط‮.‬

7‮- ‬التسويق‮.‬

8‮- ‬تنفيذ أية مقررات للقيادة الاستراتيجية‮.‬

9‮- ‬تنفيذ تقييم دوري‮ ‬للعاملين‮.‬

10‮- ‬الالتزام بالصحة والسلامة وادارة البيئة‮ .‬

المواصفات‮: ‬يتم إعتماد الخبرة والكفاءة حسب القطاع الانتاجي‮ ‬حصرا‮ ‬دون شروط‮ ‬،غير الالتزام بالخطط والسياسات والمعايير المعتمدة في‮ ‬القطاع والشركة العاملة‮ .‬

من شروط العمل وانهاء عقود العاملين بعد توجيه تنبيه وانذار واحد وحقوق العاملين‮ .‬

عقود العاملين

1‮- ‬منع الحديث في‮ ‬السياسة‮.‬

2‮- ‬منع الحديث عن الأديان‮.‬

3‮- ‬منع الحديث عن القومية والعنصرية‮.‬

4‮- ‬الالتزام بقواعد الامن والسلامة والصحة والبيئة‮.‬

5‮- ‬منع التجاوز على مهام واعمال الاقسام الأخرى‮. ‬

6‮- ‬حق معرفة السياسات العامة والاهداف الموضوعة‮.‬

7‮- ‬الحق في‮ ‬التدريب والتطوير المهني‮ ‬حسب متطلبات العمل‮.‬

8‮- ‬حق الترقية والمكافأة والمشاركة في‮ ‬رأس مال الشركة في‮ ‬شراء وامتلاك الأسهم‮.‬

9‮- ‬حق التأمين على الحياة من مخاطر العمل‮.‬

10‮- ‬حق تأمين بيئة آمنة للعمل والتنقل‮.‬

11‮- ‬حق التأمين الصحي‮ ‬والتقاعد والمكافئة حين ترك العمل تناسب سنوات الخدمة‮.‬

12‮- ‬حق الرأي‮ ‬بخطط الشركة‮.‬

13‮- ‬حق تأمين التغذية المناسبة حال العمل في‮ ‬حقول نائية‮.‬

14‮- ‬حق الاجازة والاستراحة حسب شروط العمل في‮ ‬الميدان‮.‬

15‮- ‬حق تأمين النقل المناسب‮.‬

وغيرها مما تبرز حسب ظروف العمل‮.‬