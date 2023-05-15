إدارة الجودة الشاملة حسب القطاعات الإنتاجية‮ ‬الهيكلية – سعيد‮ ‬ياسين موسى


إدارة الجودة الشاملة حسب القطاعات الإنتاجية‮ ‬الهيكلية – سعيد‮ ‬ياسين موسى

قيادة استراتيجية‮ : ‬تضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية مع وضع الموازنة المالية و تكليف القيادات الميدانية وتتابع التنفيذ بالمتابعة والتغذية الراجعة من الميدان والمراجعة والتقييم والتقويم‮.‬
يجب ان تكون قيادات ذي‮ ‬كفاءة عالية علميا وفنيا وخبرة‮.‬
القيادة الميدانية ومهامها‮:‬
1‮- ‬إدارة الجودة في‮ ‬الانتاج‮.‬
2‮- ‬إدارة الأموال‮ .‬
3‮- ‬إدارة الزمن‮.‬
4‮- ‬إدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتطويرها‮.‬
5‮- ‬إصدار تقارير دورية‮.‬
6‮- ‬تقديم الملاحظات التطويرية عند تنفيذ الخطط‮.‬
7‮- ‬التسويق‮.‬
8‮- ‬تنفيذ أية مقررات للقيادة الاستراتيجية‮.‬
9‮- ‬تنفيذ تقييم دوري‮ ‬للعاملين‮.‬
10‮- ‬الالتزام بالصحة والسلامة وادارة البيئة‮ .‬
المواصفات‮: ‬يتم إعتماد الخبرة والكفاءة حسب القطاع الانتاجي‮ ‬حصرا‮ ‬دون شروط‮ ‬،غير الالتزام بالخطط والسياسات والمعايير المعتمدة في‮ ‬القطاع والشركة العاملة‮ .‬
من شروط العمل وانهاء عقود العاملين بعد توجيه تنبيه وانذار واحد وحقوق العاملين‮ .‬
عقود العاملين
1‮- ‬منع الحديث في‮ ‬السياسة‮.‬
2‮- ‬منع الحديث عن الأديان‮.‬
3‮- ‬منع الحديث عن القومية والعنصرية‮.‬
4‮- ‬الالتزام بقواعد الامن والسلامة والصحة والبيئة‮.‬
5‮- ‬منع التجاوز على مهام واعمال الاقسام الأخرى‮. ‬
6‮- ‬حق معرفة السياسات العامة والاهداف الموضوعة‮.‬
7‮- ‬الحق في‮ ‬التدريب والتطوير المهني‮ ‬حسب متطلبات العمل‮.‬
8‮- ‬حق الترقية والمكافأة والمشاركة في‮ ‬رأس مال الشركة في‮ ‬شراء وامتلاك الأسهم‮.‬
9‮- ‬حق التأمين على الحياة من مخاطر العمل‮.‬
10‮- ‬حق تأمين بيئة آمنة للعمل والتنقل‮.‬
11‮- ‬حق التأمين الصحي‮ ‬والتقاعد والمكافئة حين ترك العمل تناسب سنوات الخدمة‮.‬
12‮- ‬حق الرأي‮ ‬بخطط الشركة‮.‬
13‮- ‬حق تأمين التغذية المناسبة حال العمل في‮ ‬حقول نائية‮.‬
14‮- ‬حق الاجازة والاستراحة حسب شروط العمل في‮ ‬الميدان‮.‬
15‮- ‬حق تأمين النقل المناسب‮.‬
وغيرها مما تبرز حسب ظروف العمل‮.‬

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