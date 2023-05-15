إدارة الجودة الشاملة حسب القطاعات الإنتاجية الهيكلية – سعيد ياسين موسى
قيادة استراتيجية : تضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية مع وضع الموازنة المالية و تكليف القيادات الميدانية وتتابع التنفيذ بالمتابعة والتغذية الراجعة من الميدان والمراجعة والتقييم والتقويم.
يجب ان تكون قيادات ذي كفاءة عالية علميا وفنيا وخبرة.
القيادة الميدانية ومهامها:
1- إدارة الجودة في الانتاج.
2- إدارة الأموال .
3- إدارة الزمن.
4- إدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتطويرها.
5- إصدار تقارير دورية.
6- تقديم الملاحظات التطويرية عند تنفيذ الخطط.
7- التسويق.
8- تنفيذ أية مقررات للقيادة الاستراتيجية.
9- تنفيذ تقييم دوري للعاملين.
10- الالتزام بالصحة والسلامة وادارة البيئة .
المواصفات: يتم إعتماد الخبرة والكفاءة حسب القطاع الانتاجي حصرا دون شروط ،غير الالتزام بالخطط والسياسات والمعايير المعتمدة في القطاع والشركة العاملة .
من شروط العمل وانهاء عقود العاملين بعد توجيه تنبيه وانذار واحد وحقوق العاملين .
عقود العاملين
1- منع الحديث في السياسة.
2- منع الحديث عن الأديان.
3- منع الحديث عن القومية والعنصرية.
4- الالتزام بقواعد الامن والسلامة والصحة والبيئة.
5- منع التجاوز على مهام واعمال الاقسام الأخرى.
6- حق معرفة السياسات العامة والاهداف الموضوعة.
7- الحق في التدريب والتطوير المهني حسب متطلبات العمل.
8- حق الترقية والمكافأة والمشاركة في رأس مال الشركة في شراء وامتلاك الأسهم.
9- حق التأمين على الحياة من مخاطر العمل.
10- حق تأمين بيئة آمنة للعمل والتنقل.
11- حق التأمين الصحي والتقاعد والمكافئة حين ترك العمل تناسب سنوات الخدمة.
12- حق الرأي بخطط الشركة.
13- حق تأمين التغذية المناسبة حال العمل في حقول نائية.
14- حق الاجازة والاستراحة حسب شروط العمل في الميدان.
15- حق تأمين النقل المناسب.
وغيرها مما تبرز حسب ظروف العمل.