مواطنون: إعلانات الطعام تحفرنا على الأكل

إخصائيون يؤكدون أرتباط الجوع بالإجهاد وإرتفاع مستوى هرمون الغدة الكظرية

بغداد – فائز جواد

من المشاكل التي تؤرق غالبية الناس وخاصة من جيل الشباب هي شعورنا المستمر بـالجوع وبالرغم من امتلاء معدتنا بمختلف الماكولات وشعورنا بالشبع لكن البعض وبعد ساعات قليلة يشعر بالجوع مايؤكد ان الشبع بعد وجبات دسمة هو شبع وهمي مايدفعنا لتناول وجبات غذائية أخرى لشعور اجسامنا بالجوع ويقول الحاج راضي مهدي متقاعد 77 عاما ( يقينا ان اهم اسباب شعورنا بالجوع هو تناولنا لبعض الادوية وخاصة ادوية السكري التي تتطلب منا الاكل والسبب الثاني هو ممارستنا لبعض التمارين الرياضية كالسباحة والمشي تدفعنا هي الاخرى للشعور بالجوع ) ويضيف ( بالنسبة لي ارى ان غالبية الذي نتناوله في وجباتنا اليومية غير صحي ويحتاج الى فيتامينات صحية وهي بالتالي تعطي الانذار الى معدتنا بانها بحاجة الى مزيد من الاكل وهذا مايشعرنا نشعر بالجوع وخاصة بعد وجبات الاكل ويقينا ان مرض السكري هو احد اهم الاسباب التي تشعرنا بالجوع المفرط بل ان تناول بعض الادوية مثل الضغط والامراض المزمنة هي الاخرى تشعرنا بالجوع واشير الى ان بعض الاعلانات المتلفزة التي تقدم وخاصة التي تقدم لنا وجبات دسمة من الاكلات وخلال متابعتنا وبحالة نفسية تشعرنا بالجوع وتحفزنا لتناول وجبات من الماكولات).

عوامل الجوع

ويشاطره الراي ابو سلام80 عاما متقاعد فيقول ( نعم ان الجوع في الفصلين يختلف ففي فصل الشتاء نحتاج للاكل اكثر منه بفصل الصيف وهي حالة نفسية وان المدخنين اكثر احتياجا للاكل من غير المدخنين خاصة ان المدخنين يحتاجون الى الماكل لسد بعض احتياجات معدته مثلما يحتاج الانسان الى الاكل بعد متابعة الاعلانات وماتعرضه بعض قنوات التلفزيون من وجبات دسمة وكذلك ماتنشره وسائل الاعلام مثل فيسبوك عندما تنشر الوجبات الدسمة التي تتناولها العوائل وتنشرها هي الاخرى وتحفزنا على الشعور بالجوع ويقينا ان الشعور بالجوع هو حالة غير صحية وان اتباع الصيام المتقطع هو افضل وسيلة للتخلص من الجوع وبالتالي يساعدنا على الشعور بصحة دائمة خاصة ان الغالبية يدخلون بنظام التقشف لاجسامنا لنيل الصحة والعافية ) .ويشير الطبيب أندريه بودزولكوف، اخصائي الغدد الصماء،وفقا لمانشره بوسائل الاعلام إلى أن (الشعور بالجوع غالبا ما يكون مرتبطا بالإجهاد وارتفاع مستوى هرمون الغدة الكظرية في الجسم الكورتيزول). ووفقا له(الوظيفة الأساسية لهرمون الكورتيزول هي تكييف الجسم مع تغير ظروف الوسط المحيط، حيث يحشد احتياطيات الطاقة للتعامل مع الإجهاد، ويسهم هذا الهرمون أيضا في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. كما ينفذ عددا من الوظائف التنظيمية مثل تحفيز عملية إنتاج الغلوكوز من الأحماض الأمينية في الكبد وتحلل الدهون للحصول على الطاقة ويتفاعل مع الالتهابات التي تحصل في الجسم). ويضيف موضحا(عادة ما يظل مستوى الكورتيزول دون تغيير. لكن رد الفعل على مختلف المواقف العصيبة، يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول. يمكن أن يؤثر هذا أيضا في المظهر. وعلامات ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول هي: ضعف المناعة؛ سوء حالة الجلد؛ أمراض الجهاز الهضمي؛ ضعف الذاكرة؛ زيادة سريعة في الوزن). فكيف يمكن تخفيض مستوى الكورتيزول؟ ووفقا للطبيب، يجب التفاعل مع السبب وليس مع العلامات. وذلك بتطبيع النوم، والتخلص من العوامل المهيجة، وللحفاظ على مستوى طبيعي لهرمون الكورتيزول يجب النوم في غرفة مظلمة تماما وهدوء تام ما لا يقل عن سبع ساعات في اليوم. وينصح الطبيب، بالاستمتاع بالحياة والإكثار من الابتسام والضحك، كما يجب إضافة مواد غذائية تحتوي على فيتامينات مجموعة B و D إلى النظام الغذائي مثل بذور عباد الشمس والسمسم والثوم وسمك الماكريل وصفار البيض. ويمكن أيضا تخفيض مستوى الكورتيزول بتناول المواد الغنية بالبوليفينول: الكاكاو والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر واللوز والبروكلي.

التحكم بالشهية

وعن ألاسباب التي تجعلك تشعر بالجوع الوهمي يضيف (استهلاك كمية كافية من البروتين مهم للتحكم بالشهية ، قلة النوم والإجهاد والقلق ،الجفاف والشعور بالعطش ،عدم تناول ما يكفي من الدهون غير المشبعة ، التخلي عن وجبة معينة ،إعلانات وصور الطعام) ويختتم عن أسباب الجوع المستمر وعدم الشبع (قد يكون بعضها مرضياً. وتشمل هذه الأسباب: فرط نشاط الغدة الدرقية،عند الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، يفرز الجسم مستويات أعلى هرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في سرعة الأيض، مما يؤثر على الوزن، ويؤدي إلى الرغبة المستمرة بتناول الطعام. ويعد داء غريفزمن أهم الأمراض المناعية التي تؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، وبالتالي الرغبة المستمرة في تناول الطعام. وأسباب نفسية قد يكون التوتر أو الإجهاد سبب الجوع المستمر بعد الأكل؛ لأنه قد يسبب بعض الاختلالات الهرمونية التي تنعكس على نمط الأكل للشخص. وغالباً ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من التوتر بالرغبة في تناول الأطعمة الدهنية، والسكريات. وتفرز الغدة الكظرية هرمون الكورتيزول عند الشعور بالقلق أو التوتر، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام. كما أن هناك حالات أخرى تزيد من نشاط الغدة الكظرية، مثل متلازمة كوشينغ، والتي يعد الجوع وزيادة الوزن من أبرز أعراضها. وقد يكون الملل أو الحزن أيضاً من أسباب الجوع المستمر في الشتاء بشكل خاص، حيث يحفز تناول الطعام إفراز هرمون السعادة (السيروتونين)، مما يجعل البعض يلجأ إلى الطعام عند الشعور بالحزن أو الانفعال. ويتناول الدكتور اندريه في نشره فيقول يساعد تناول البروتين بشكل كافي في تغذية الجسم ومنحه الطاقة والشعور بالشبع، وذلك بعكس الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع السكر مؤقتاً ثم تقليله مما قد يكون سبب الجوع المستمر بعد الأكل. وبالتالي، فإنه عندما يتم الجمع بين البروتين والكربوهيدرات في الوجبة، فإن البروتين يبطئ من معدل ارتفاع الجلوكوز، ويجعله يرتفع تدريجياً ثم ينخفض تدريجياً، وبالتالي يطيل مدة الشعور بالشبع. وينبغي تجنب تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة على وجه التحديد، مثل الدقيق الأبيض، والأرز الأبيض، والمخبوزات لأنها تزيد من الرغبة في تناول المزيد من الطعام. وفي المقابل، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون، والتونة، والسردين، والجوز وبذور الكتان في تقليل الشهية والشعور بالشبع. كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، والخضروات، والعدس، والفول، والشوفان في إفراز هرمونات تقلل الشهية، ويحفز تمدد الألياف في المعدة في الشبع بسرعة.

ديدان البطن

ويشير طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية ( ان الإصابة بديدان البطن كالدودة الدبوسية والديدان الشريطية أحد أسباب الجوع المستمر عند الأطفال في سن المدرسة، إلا أنه قد يصاب البالغون أيضاً بهذه الديدان.

وعلى الرغم من عدم تسبب عدوى الديدان الدبوسية بأي أعراض لدى معظم الناس، إلا أنه قد يشعر البعض بالجوع، أو التعب، أو حكة في المؤخرة. وغالباً ما تسبب الديدان الشريطية آلام الجوع) .كما ان الجفاف فهو قد يؤدي الشعور بالعطش إلى توهم الشعور بالجوع أيضاً، حيث قد يكون الجفاف من أسباب الجوع المستمر والدوخة. ويساعد شرب الماء بانتظام على مدار اليوم في الحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من الجوع، حيث ينصح بشرب ما لا يقل عن حوالي 8 أكواب من الماء يومياً.

ويشير الى ان قلة النوم يمكن أن تؤثر قلة النوم أو جودة النوم السيئة على إفراز هرمون اللبتين الذي يتحكم في الجوع، ويميل الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم إلى الإفراط في تناول الطعام؛ حيث تكون لديهم شهية أكبر ويجدون صعوبة في الشعور بالشبع. وغالباً ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم بالرغبة في تناول الأطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية. بعض الأدوية يمكن أن يكون تناول بعض الأدوية من أسباب الجوع المستمر والرغبة في تناول الطعام أكثر من المعتاد. وتشمل أمثلة هذه الأدوية: مضادات الهيستامين التي تعالج الحساسية.مضادات الاكتئاب التي تسمى مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية. الستيرويدات مثل بريدنيزون.بعض أدوية علاج مرض السكري من النوع الثاني، مثل الأنسولين. الأدوية المضادة للذهان. أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، مثل حاصرات بيتا.حبوب منع الحمل. وغالباً ما تؤدي هذه الأدوية إلى الشعور بالجوع وزيادة الوزن. لذا، فإنه ينبغي على المريض مراقبة وزنه من اللحظة التي يبدأ فيها بتناول أي من هذه الأدوية، بالإضافة إلى تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. وعن أسباب الجوع المستمر عند الرضع يضيف الدكتورقد يكون الجوع المستمر لدى الأطفال الرضع مصدر قلق لدى الآباء والأمهات، وخاصة إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية؛ حيث تشك الأم حينها في كون ثديها لا ينتج كميات كافية من الحليب.

وغالباً ما يكون سبب الجوع المستمر لدى الرضع هو طفرات النمو؛ حيث يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى المزيد من الطعام ولفترات أطول من الوقت للحصول على الطاقة اللازمة.وفي المقابل، قد يكون مجرد رغبة الطفل الغريزية في مص شيء ما هو ما يجعله يبدو وكأنه في جوع مستمر، بينما في المقابل هو أمر طبيعي وشائع جداً لدى الأطفال الصغار. ويؤكد الطباء (إن هناك عدة علامات جسدية تدل على الجوع، مثل قرقعة المعدة، وانخفاض الطاقة، والعصبية. أما الجوع المستمر، فإنه لا يترافق عادة مع أي علامات جسدية).