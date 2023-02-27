البرلمان يتريّث بتعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات بعد تظاهرات مناوئة

إختناقات مرورية في بغداد على وقع 5 إحتجاجات غاضبة تطالب بالحقوق المؤجّلة

بغداد – قصي منذر

واجه البغداديون امس ،يوما صعبا بالوصول الى اعمالهم ودوائرهم بعد انطلاق 5 تظاهرات غاضبة في بغداد للمطالبة بالحقوق التي وصفوها بالمؤجلة ،حيث طوق اصحاب الاجور اليومية والمحاضرين وزارتي التعليم العالي والتربية في شارع النضال ،فيما احتج اسرى حرب الخليج امام مدخل وزارة الدفاع، يقابلهن من الجهة الاخرى عند شارع كرادة مريم قرب بوابة التشريع ، متظاهرون يرفضون اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، في وقت افترش اهالي النهروان الشارع امام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات. وشهدت شوارع بغداد ،اختناقات مرورية غير مسبوقة نتيجة اغلاق عدد من الشوارع الرئيسة القريبة من التظاهرات المطالبة بالحقوق ،حيث توزعت اليات قوات حفظ النظام بالقرب من الاحتجاجات تحسبا لوقع طارئ. ورصدت (الزمان) اثناء تجولها في الشوارع ،احداث اربعة تظاهرات اصحاب الاجور اليومية امام وزارة التعليم . وقال المتظاهرون لـ (الزمان) امس (خرجنا للتظاهر بعدما عجزنا عن تقديم المناشدات عبر واسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لشمولنا بالثتبيت او تحويلنا الى عقود وفق القرار 315 ?اذ ان الحكومة والوزارة تتجاهلان مطالبنا المشروعة وتمتنع عن الحاقنا بكتاب رسمي لتثبيتنا على الملاك اسوة باقراننا الذين جرى تعيينهم)، مطالبين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ،بـ(عرض موضوع تثبيتهم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ،وحسم قضيتهم المعلقة منذ سنوات). من جانبهم ، اكد محاضروا تربية الرصافة الثالثة ان (تظاهرتهم انطلق امام وزارة التربية لمطالبة الوزير باستحصال موافقة الحكومة على تثبيتنا ،تثمينا للخدمات المجانية في المدارس). بدورهم ،طالب اسرى حرب الخليج في تظاهرة انطلقت من عند جسر الجمهورية امام مدخل وزارة الدفاع ،الحكومة بصرف حقوقهم المؤجلة. وهددوا بـ (اللجوء الى الاعتصام في حالة تجاهل مطالبنا المشروعة او عدم انصاف تضحياتنا في خدمة البلاد). وفي الصالحية ،افترش اهالي النهروان الشارع امام محافظة بغداد ،للمطالبة بتحسين الخدمات. واكد المتظاهرون ان (النهروان تعاني من نقص بالخدمات وعدم وجود شبكة للصرف الصحي ،برغم اننا طالبنا الجهات المعنية في اكثر من مناسبة بضرورة ايلاء الاهمية للمنطقة التي تعاني اهمال واضح ) على حد تعبيرهم. وانطلق تظاهرة امام مجلس النواب ،لرفض التوجه البرلماني لإقرار قانون الانتخابات السابق سانت ليغو، بدلا عن الدوائر المفتوحة المتبع في الانتخابات التي أجريت في العاشر من نشرين الأول عام 2021.وقال شهود عيان ان (القوات الامنية أغلقت جسر الجمهورية، وشارع كرادة مريم، على خلفية تجمع احتجاجي استعدادا لتظاهرات رافضة لسانت ليغو). وفي تطور ، ارجأ مجلس النواب، مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، على خلفية التظاهرات المناوئة. وقال بيان امس ان (البرلمان قرر مناقشة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية إلى جلسة يوم السبت المُقبل)، وأضافت أن (المجلس صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان)، واكد البيان ان (المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام وانهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية، وانهاء مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وتركيا)، وتابع ان (المجلس قرر رفع جلستة الى يوم السبت المقبل).