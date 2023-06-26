بالتعاون مع نادي خان زاد التخصصي

إختتام ناجح لبطولة الفئات العمرية بالشطرنج

بغداد- رافد البدري

بمشاركة 128 لاعب ولاعبة اختتمت يوم امس بطولة الفئات العمرية بالشطرنج، والتي جرت منافساتها في منتجع شقلاوه بمحافظة أربيل بالتعاون مع نادي خان زاد التخصصي، وحضر حفل افتتاح البطولة رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير، ورئيس الاتحاد الفرعي في أربيل ازاد صابر حسين والأستاذ دلزار حمه صالح رئيس نادي خان زاد التخصصي وبشتوان احمد شيخ حمد رئيس اكاديمية الاتحاد الاسيوي بالشطرنج، وتحدث رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الأمير عن منافسات البطولة قائلاً: شهدت البطولة منافسات قويةً جداً بين اللاعبين المشاركين، وخاصةً فئة 14 عاماً الذي دائماً ما تكون منافساتها قويةً نظراً لتقارب مستوى اللاعبين الذين يكونون بمستوى النضوج العالي بهذا العمر، لذلك فان الجولات تكون صعبة وحامية الوطيس، والدليل ان أصحاب المراكز السته الأولى جمعوا نفس الرصيد، مضيفاً ان بطولات الفئات العمرية دائماً ما تبرز فيها مواهب جديدة تظهر فيها تفوق بعض اللاعبين للعبة الفكر والذكاء، لذلك فان اتحاد اللعبة يولي أهمية خاصة لهعذه البطولات.

منافسات الذكور

ففي منافسات فئة تحت 14 عاماً تساوى أصحاب المراكز السته الأولى بالنقاط، وجمع كل منهما 5 نقاط من 7 جولات، ولكن حسم المراكز اعتمد على نقاط الطاولات، حيث تصدر الترتيب اللاعب حيدر محمد محرزاً المركز الأول، وجاء اللاعب حامد خلف بكر ثانياً، فيما احتل المركز الثالث اللاعب محمود محمد، وحل محمد عيدان امين رابعاً، وفي المركز الخامس جاء عبد الله عمار احمد، فيما احتل المركز السادس داينار نصرو مصطفى، وفي فئة دون 12 عاماً تمكن اللاعب محمد طاهر من حسم اللقب لصالحه لفئة برصيد 6.5 نقطة من خلال خوضه 7 جولات، حيث فاز في 6 جولات ، وتعادل في واحدة منها، واحتل المركز الثاني اللاعب اوميد صابر برصيد 5.5 نقطة، وجاء اللاعب مهند منهل ثالثاً برصيد 4.5 نقطة، اما منافسات فئة دون 10 أعوام فقد احتل المركز الأول اللاعب داوان نصرو مصطفى برصيد 6 نقاط، متفوقاً على صاحب المركز الثاني تيجان سمير عبد الرحمن الذي جمع نفس الرصيد 6 نقاط بفارق نقاط الطاولات، وحل علي دلشاد حسن ثالثاً برصيد 5 نقاط، اما منافسات فئة دون 8 أعوام فقد اسفرت عن حصول اللاعبين الثلاث الاولى على نفس الرصيد من النقاط (6) ولكن فارق نقاط الطاولات حسم المراكز، حيث تصدر الترتيب اللاعب راهاند اودر عبد الله على المركز الأول، واحتل ارياز اوميد علي على المركز الثاني، فيما جاء اللاعب حسن عبد الكريم حسن ثالثاً، وفي فئة تحت 6 أعوام حصل اللاعب كرار عبد الحسين على المركز الأول برصيد 7 نقاط، واحتل المركز الثاني اللاعب علي بلاسم يمان برصيد 5 نقاط، فيما جاء علي حسين حمزة ثالثاً برصيد 5 نقاط ايضاً.

منافسات الاناث

وفي منافسات الاناث لفئة دون 14 عاماً فقد احتلت اللاعبة بهرا سمير انوار المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما احتلت اللاعبة رتاج سعد محسن المركز الثاني برصيد (5.5) نقطة، واحتلت اللاعبة باري بشتوان احمد المركز الثالث برصيد (4.5) نقطة، وفي فئة دون 12 عاماً فقد توجت باللقب اللاعبة غزل نوار احمد برصيد (5.5) نقطة، ونالت اللاعبة رها كاميران وريا المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاءت اللاعبة راز رواز تايب ثالثاً برصيد 5 نقاط ايضاً، متخلفة بفارق نقاط الطاولات عن صاحبة المركز الثاني، واحتلت اللاعبة سالار سمير المركز الأول في منافسات فئة دون 10 أعوام جامعة 6 نقاط من 7 جولات، واحتلت المركز الثاني اللاعبة صفوا علي برصيد (5.5) نقطة، فيما حصلت ريزا كاميران وريا على المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي فئة دون 8 أعوام فقد احتلت اللاعبة ايلين اوميد علي المركز الأول برصيد 5 نقاط وهي العلامة الكاملة، حيث تمكنت من الفوز في جميع الجولات التي خاضتها، واحتلت المركز الثاني اللاعبة دلين كاردن كريم برصيد 4 نقاط، وجاءت اللاعبة شاريا سمير أنور ثالثاً برصيد (2.5) نقطة، وفي منافسات تحت 6 أعوام حصلت اللاعبة ريبوار حمه صالح على المركز الأول برصيد 3 نقاط من 5 جولات، واحتلت روان حسين كاظم المركز الثاني برصيد 3 نقاط ايضاً وبفارق نقاط الطاولات عن صاحبة المركز الأول، وجاءت اللاعبة هيلان ديار ثالثاً برصيد (2.5) نقطة.

حكام البطولة

واشرف على البطولة عبد العزيز اسود حكماً عاماً، يساعده كمل من محمد علي مهدي وديار حمه صالح وحيدر فرحان وبروا بشتوان وشانك مسعود وشهرام صالح، الذين اداروا جولات البطولة على مدى 3 أيام وساهموا بنجاحها.