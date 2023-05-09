صدور الأوامر الإدارية لتعيين ملاكات التعليم

إختتام مسابقة الذكاء الإصطناعي الأولى وإختتام دورة المعلوماتية في النجف

النجف – سعدون الجابري

بغداد – الزمان

أُصدرتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاوامر الادارية لأربع فئات ممن تعينوا بموجب الاوامر الوزارية، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة اصدرت الاوامر الادارية بالمباشرة لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم والبكالوريوس ممن تم تعيينهم بموجب الاوامر الوزارية المرقمة 594. 593. 592. 591 في منتصف الشهر الماضي، استناداً الى الامر الوزاري المرقم 620 في ذات الشهر)، ودعت الوزارة المشمولين الى (المباشرة في دوامهم بضمن التشكيلات المؤشرة في الاوامر والقوائم على موقع الوزارة الرسمي).

مؤتمر تأسيس

واقامت رابطة خريجي جامعة الاديان والمذاهب العراقيين، مؤتمرها التأسيسي الأول في جامعة اهل البيت في محافظة كربلاء، مؤكدة متابعتها لمشكلات الطلبة العراقيين بالخارج. وذكر ممثل الجامعة في العراق، فراس الغانم، في تصريح امس ان (رابطة الخريجين اسّست لأهداف اهمها المطالبة بحقوق الطلاب الذين يدرسون في جامعة الاديان والمذاهب، وعالجة مشكلاتهم فيما يخص والقضايا الادارية والعلمية)، مبيناً ان (تأسيس الرابطة جاء لحل المعوقات التي يعاني منها الطلاب العراقيون في الجامعات الإيرانية وغيرها من الجامعات الأجنبية والعربية خارج البلاد والسعي في مساعدتهم)، من جانبه اكد المعاون الدولي للجامعة، محمد مهدي، ان (بداية اي علاقة بين بلدين تتعلق بالمجال التعليمي)، مشيراً الى ان (مجتمعاتنا ينقصها هذا الجانب لذلك نسعى الى بناء علاقات دولية علمية لكي نصل الى نتائج تخدم الطلبة في الخارج)، واضاف ان (تأسيس رابطة خريجي جامعة الاديان والمذاهب العراقيين سيكون نواة للطلبة في جميع البلدان العالم للتواصل مع الطلبة في العراق، وهذا سوف يصنع بدوره تبادلاً بين التدريسيين في الجامعات، وصناعة مجلات علمية في جميع الاختصاصات، وإحداث ثورة علمية لصالح العراق وطلبته). في سياق متصل، اقامت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، مسابقة الذكاء الإصطناعي بمشاركة 26 طالباً من مدارس الموهوبين و المتميزين و المتفوقين في المحافظة برعاية وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري.

كوكب الاذكياء

و قال مسؤول إعلام التربية، وسام الرازقي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (هذه المسابقة اقيمت بالتعاون مع عِدة شركات عالمية، ومحلية، منها نكست لايت ووالرصن و تويوتا و مركز كوكب الأذكياء)، واوضح ان (الوزارة ترعى المواهب و صقلها و تشجيعها عبر المشاركات الدولية و المسابقات المحلية)، منوهاً الى (تقديم الشركات المتعاونة للطلبة المساهمين في هذه المسابقة هدايا تعبيراً عن دعمهم). واكد ان (الطلبة قدموا عدة مشاريع منها ما يتعلق بالروبوتات و الخلايا الشمسية والبوردات الالكترونية المتمثلة بالبحوث)، من جانبه اشار المحافظ، ماجد الوائلي، الى (ضرورة التعريف بالمستوى العلمي والعبقري لطلبة النجف والعراق ونشر امكانيتهم وقدراتهم العلمية الى البلدان). وشارك 880 تدريسياً في دورة اي ام آي اس التي اختتمتها تربية النجف. وذكرت المديرية في تصريح امس ان (المحافظة اختتمت الورشة التدريبية لنظام إدارة المعلومات التربوية، بمشاركة 880 تدريسياً بواقع 440 مدرسة، بتمويل الإتحاد الأوربي وإشراك منظمة اليونسيف)، مضيفة ان (المدير العام للتربية مردان البديري، قدم شهادات المشاركة بين المشاركين)، ولفتت الى ان (النظام تم تصميمه لإدارة المعلومات في نظام التعليم، كمستودع لجمع البيانات ومعالجتها و تحليلها و إعداد التقارير التي تعكس واقع المنظومة التربوية التي تشمل المدارس والطلبة و والتدريسيين والموظفين).