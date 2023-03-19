إختتام بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ

بغداد- الزمان

اختتمت، بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ بمشاركة 240 لاعباً وحضور جماهيري غفير في محافظة النجف. وأسفرت نتائج البطولة التي جرت لثلاثة أنظمة باللعبة، اولاً لنظام لايت كونتاكت عن فوز نادي الصحة بالمركز الأول جامعا 14 نقطة، وحل غاز الجنوب بالمركز الثاني ايضا برصيد 14 نقطة، وجاء بالمركز الثالث نادي الكوت بـ12 نقطة

.وأسفرت نتائج نظام الكيك لايت عن تتويج نادي نفط البصرة اولاً بـ24 نقطة، ونادي السلام بالمركز الثاني جامعا 22 نقطة، ونادي الاتفاق بالمركز الثالث بــ12 نقطة.

وفي نظام البوينت فاز نادي الحـــــــدود بالمركز الاول جامعا 44 نقطة، وغاز الجنوب بــ28 نقطة بالمركز الثاني، وحل نادي نفط البصرة بالمركز الــــــثالث جامعا 14 نقطة.

وشهدت البطولة التي احتضنتها قاعة الشهداء التابعة لممثلية اللجنة الأولمبية بمحافظة النجف مشاركة اكثر من 240 لاعبا يمثلون مختلف الاندية العراقية المشاركة في البطولة.