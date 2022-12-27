إختتام المهرجان العراقي الأول للمحتوى الرقمي

إطلاق مجلّة وتوسيع رقعة النشاطات لإستقطاب فاعلين

بغداد – الزمان

اختتمت اللجان العليا المشرفة على المهرجان العراقي الأول للمحتوى الرقمي، أمس فعاليات المهرجان، التي انطلقت في قاعة المنصور للمؤتمرات، واكد الدكتور صفد الشمري، رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي (الاعلان عن اطلاق مجلة المسار الرقمي سيكون على قائمة منهاج العام المقبل، اذ اقر الاجتماع مع عمادة كلية المنصور الاثنين، الهيكلية العامة لها، لتكون اول مطبوع عراقي دوري يعنى بتطوير صناعة المحتوى الرقمي وتنمية مهارات المستخدمين).

نخب اعلامية

وافتتح المجلس اعمال المهرجان الأول للمحتوى الرقمي، في 17 كانون الاول الجاري، برعاية كلية المنصور الجامعة، وحضور العشرات من النخب الإعلامية والفنية والثقافية، بمنح مائة وخمسين شخصية الوسام العراقي للمحتوى الرقمي.

وقال الشمري، في كلمة اختتام المهرجان الذي عقد تحت شعار المحتوى الرقمي تقوده النخبة ان (الوسام سيكون أشبة بعقد شراكة أخلاقي ومهني مع النخبة العراقية الرائدة في مجالات الابداع المتعددة، لانطلاقة جديــــــدة نحو ارساء قواعد الوعي بثقافة الاستخدام الرشيد للإنترنت، ودعم المحتوى الرقمي الرصين، فيما سيكون الختام برعاية كلية المنصور الجامعة ومجموعة مخابز باب الأغا).

وشدد عميد كلية المنصور الجامعة صباح محمد كلو على (اهمية الاعلام الرقمي الواعي، إذ اقامت الكلية مستودعاً رقمياً باعتماد البحوث والدراسات مع الفهرس الالكتروني على شبكة الانترنت، وتأسيس اذاعة الكلية وصحيفة تصدرهــــا الكلية للاساتذة والطلبة).

فيما قال معاون العميد عبد الستار شاكر سلمان ان (كلية المنصور الجامعة ستكون الراعية لكل مجالات التجدد الابداعي، ومنها ان اعلنت عن جائزة المحتوى الرقمي الرصين لطلبتها ووضعت شروطاً للتقديم لهذه الجائزة، باتجاه دفع صنّاع المحتوى نحو الالتزام بمعايير الجودة واحترام القيم المجتمعية. ثم توالت الكلمات لعدد من الاكاديميين والاعلاميين والناشطين ، اكدت حتمية الرقمية في الانتشار وخلق السلوك المعبر وفي توسيع رقعة المعرفة والحصول على المعلومات).

وحظي الحفل الختامي أيضاً برعاية شركة مخابز باب الأغا، التي اشاد الحضور بمشروعها التنموي الاستثماري وقدرتها على استقطاب الشباب وتوظيف طاقاتهم في مجال اقتصادي مدر. ثم جرى تكريم عدد من المؤازرين للمسار الرقمي بينهم الدكتور أحمد عبد المجيد رئيس تحرير جريدة (الزمان) الذي اختير أيضاً شخصية عام 2003.

وكان الدكتور لبنان هاتف الشامي رئيس منصة السياسات العامة والتنمية البشرية ، قد منح كلاً من الشمري وكلو وعبد المجيد قلادة التميز والابداع تقديراً بجهودهم في دعم فكرة المسار الرقمي وتعزيز دور المحتوى الرشيد على الشبكة العالمية للانترنت.