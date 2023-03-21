إختتام أعمال الدورة التحكيمية للفروسية

بغداد – ساري تحسين

اختتمت امس الثلاثاء اعمال الدورة التحكيمية الدولية بالفروسية التي اقامها الاتحاد العراقي بمشاركة 40 حكماً من كلا الجنسين من المحافظات كافة استمرت يومين. وحاضر في الدورة الحكم الدولي علي فالح الدليمي وشملت ثلاث فئات من المحكمين هم المفوضون و الحكام و مصممو مسالك القفز الاولمبي. و تطرق المحاضر الى القوانين الدولية المعنية بالفروسية و كيفية استثمارها في نشر هذه الرياضة على نطاق واسع فضلا عن تهيئة الحكام للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية بعد ان اعلن الاتحاد المركزي للفروسية عن اقامة بطولة دولية للقفز الاولمبي في بغداد خلال تشرين الاول المقبل. من جهته جدد النائب الاول للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن دعمه للجهود التي تبذل في تطوير الفروسية العراقية في مختلف الصعد مؤكدا (سعيه الجاد لتذليل جميع العقبات التي تقف عائقاً امام تحقيق الانجاز العالي للرياضة العراقية بشكل عام والفروسية على وجه الخصوص). عدسة: قحطان سليم