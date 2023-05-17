

الجوية تقصي‮ ‬الشرطة من الكأس بركلات الترجيح

إختبار حذر للطلاب والزوراء‮ ‬يواجة أربيل بالممتاز

الناصرية‮- ‬باسم الركابي‮ ‬

يضيف السادس دهوك41 في‮ ‬الحالة المطلوبة‮ ‬صاحب المفاجآت الصناعة ما قبل الاخير‮ ‬23‮ ‬والساعي‮ ‬للدفع بكل قوة لتهديد مركز النفط و التطلع للوصول الية‮ ‬بقيادة قصي‮ ‬منير الذي‮ ‬احدث تغيرا سريعا مع الفريق متقدما‮ ‬على‮ ‬نظرائة ممن تولوا المهمة‮ ‬الفنية عندما‮ ‬حقق ثلاثة انتصارات من خمس جولات افضل ما حققة‮ ‬الفريق للان ويامل باضافة الفوز الرابع على حساب دهوك اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة‮ ‬والعشرين‮ ‬بعدما‮ ‬اخذيتعامل بشكل واضح مع المواجهات المصيرية و تسير الامور كما‮ ‬يجب وصنع الفرص واستغلالها‮ ‬ويامل ان‮ ‬يعود بكل الفوائد من احد الملاعب الصعبة الذي‮ ‬عاد ديعم‮ ‬فريقه الذي‮ ‬حقق الفوز قبل‮ ‬ايام‮ ‬يقلب تاخره الى فوز على نفط البصرة ومعها أخذت‮ ‬تتحسن الامور‮ ‬تجاوز تراجع النتائج‮ ‬الاخر‮ ‬يامل الظهور المتكامل‮ ‬والخروج بكامل النقاط‮ ‬ومشاركة الطلاب مركزهم الرابع الذين سيخرجون في‮ ‬واجب‮ ‬خطر لمواجهة الوسط لكن على دهوك عدم التقليل من شأن الضيف الذي‮ ‬اختلف كثيرا مؤخرا‮ ‬وبات‮ ‬يتحدث بلغة الانتصارات وفي‮ ‬حالة معنوية عالية بعد تذوق طعم الفوز بشكل اكبر كما‮ ‬يريد أن‮ ‬يفرضه على صاحب الارض رغم ظروف اللعب للمضيف والعمل‮ ‬لتأكيد قوتة ورفض لاية نتيجة‮ ‬غير الفوزالطامح له ايضا‮ ‬الضيف‮ ‬الذي‮ ‬يريد ضرب عصفورين بحجر حيث الفوز والتقدم لمركز المنافس الملاصق للنفط‮.‬

نفط الوسط والطلبة‮ ‬

ويحتاج الطلاب‮ ‬في‮ ‬المركز‮ ‬الخامس‮ ‬44‮ ‬إلى التسجيل في‮ ‬مرمى مضيفهم الوسط خامس عشر33‮ ‬اذا ما أرادوا تدارك الامور والعودة لسكة الانتصارات‮ ‬ولاستعادة الثقة‮ ‬بعد تأزم النتائج‮ ‬والسقوط تحت ضربات الصغار والترنح امام انظار جمهورهم بانتظار العودة ولو من بعيد املا بتحسين المعدل عبر القيام‮ ‬بانتفاضة وصحوة لانقاذ الامور‮ ‬في‮ ‬فرصة العودة بالفوز‮ ‬ومحو آثار النتيجتين المخيبتين‮.‬

وقبلها مصالحة الجمهور

امام‮ ‬تذبذب‮ ‬المستوى‮ ‬في‮ ‬اخطر فترات الدوري‮ ‬كما‮ ‬يتصاعد قلق‮ ‬الكل عند مواجهة فريق استعاد دورة وحقق نتيجة الموسم بقهرة المتصدر وصاحب اللقب والتعادل‮ ‬مع الزوراء بعدما ظل متقدما بهدفين‮ ‬وقبلها عاد بفوز من فريق الديوانية اي‮ ‬استفاق‮ ‬في‮ ‬فترة مهمة‮ ‬كما اعتاد‮ ‬الظهور‮ ‬المطلوب في‮ ‬مباريات المدينة الصعبة حصرا ويبدو خطوطة‮ ‬جاهزة‮ ‬لاختراق صفوف‮ ‬المنافس المفككة و الوقت حان لتعديل المركز المتأخر والعمل على إنهاء الموسم في‮ ‬مركز افضل ما‮ ‬يجعله اللعب بشعار‮ ‬يجب الفوز بالتعويل على مباريات الميدان والاستفادة منها على أكمل أوجه ويظهر القادر على تحقيق النتائج والمرور منها دون مشاكل‮.‬

مباريات الجمعة

وتقام‮ ‬غد الجمعة ثلاث مواجهات‮ ‬عندما‮ ‬يعود‮ ‬الزوراء الثالث‮ ‬52 الى ملعبه وامام جمهورة بقيادة المدرب البديل حيدر عبد الرزاق والتخطيط لتجاوز العثرات الثلاث الأخيرة والفترة المحبطة‮ ‬وإهدار ست نقاط لتخطي‮ ‬عقبة اربيل الصعبة‮ ‬في‮ ‬مباراة اكثر من مهمة للاعبين والمدرب والفريق الذي‮ ‬سيحاول اللعب بطريقة‮ ‬تؤمن له الفوز وتدارك اي‮ ‬تأخر بعد‮ ‬امام تسع جولات تبدو فيهاالامور بغير السهلة‮ ‬ولايمكن تحمل اي‮ ‬تاخرولابد من تصعيد‮ ‬الجهود واللعب بتركيز للدفع بامال المنافسة على لقب الدوري‮ .‬

لكن كل شيء صعب

حتى على الورق امام فارق الخمس نقاط مع المتصدر وقوة الوصيف‮ ‬وملاحقة الكهرباء وقبلها اللعب تحت ضغط الجمهور المتوتر‮ ‬بسبب تدني‮ ‬المستوى والنتائج‮ ‬و التفكير منصب على كيفية تخطي‮ ‬المنافس القوي‮ ‬والمتماسك والمتألق والمستمربتقديم‮ ‬مستويات ثابتة ويعلم انه سيلعب امام فريق‮ ‬يثق كثيرا بعناصرة لكن‮ ‬يبقى الضيف‮ ‬يلعب بنفس الحوافز لمواصلة‮ ‬السير بخطى ثابتة ودعم الأمور عبر النتائج خصوصا اليوم‮ ‬والاهم تجنب الهزيمة كما حصل مع الشرطة وهو ما‮ ‬يخطط له عباس عبيد الذي‮ ‬أعاد الفريق للواجهة والوصول به‮ ‬لمركز متقدم حيث الثامن‮ ‬39 و التطلع للتقدم بعدمااخذ الفريق‮ ‬يمنح الافضلية لنفسة وتزداد معها رغبة الصراع على المراكز الاهم‮ ‬لإنهاء الموسم في‮ ‬آخر متقدم‮.‬

الديوانية ونفط البصرة‮ ‬

ويامل نفط البصرة‮ ‬33‮ ‬رابع عشر الموقف تدارك حالتةالمتاخرة الغير متوقعة‮ ‬ووضع حد للنتائج السلبية التي‮ ‬أخذت منه الكثير وزادت مشاكلة‮ ‬و مؤكد ان ابو الهيل عمل ورتب الخطوط وتاهيليها لتعويض نتائج الفترة الصعبة‮ ‬ولو انه افضل بكثير من المتذيل‮ ‬صاحب الضيافةالذي‮ ‬يعيش أقسى ايام المشاركة‮ ‬وزادتها شدة وحزن خسارة الجوية الاسبوع الماضي‮ ‬ومعهااستقالة رئيس النادي‮ ‬حسين العنكوشي‮ ‬الذي‮ ‬كان علية ان‮ ‬ينتظر حتى نهاية الموسم والكل‮ ‬يقدر دورة في‮ ‬إدارة الفريق‮ ‬في‮ ‬جميع الظروف وهو‮ ‬يعلم هنالك فرق اكبر من الديوانية تعرضت لهزات لكنها تجاوزت المحنة‮ ‬بصبر وتاني‮ ‬ومع ذلك‮ ‬يتطلب من البصرة اخذ الامور على محمل الجد لانه لا شيء بعد عند الديوانية‮ ‬يخسرة الذي‮ ‬يسبح ضد التيار ويستعد للملمة حقائبة والعودة للأولى وسط أحزان جمهوره الذي‮ ‬يخشى‮ ‬الا عودة‮ ‬بعد للممتاز‮ ‬لان‮ ‬الفريق‮ ‬يقف على حافة دائرة الهبوطة ويمر بشدة كبيرة‮ ‬تقود للنهاية المحزنة‮.‬

بطولة الكاس

نجح الجوية في‮ ‬عبور الغريم التقليدي‮ ‬الشرطة‮ ‬بضربات الترجيح‮ (‬7_6‮) ‬وخطف التاهل لدور الثمانيةبعد انتهاء لقائهما ضمن الدور16لبطولة الكاس‮ ‬الذي‮ ‬جرى بينهما بحضور جماهيري‮ ‬كبير بالتعادل بهدف ورغم أن الــــــــشرطة كان صاحب المبادرة الهجومية باكثر من فرصة املا بتسجيل هدف التقدم لكن الحارس فهد طالب أنقــــــــذ الموقف قبل ان‮ ‬يأخذ الجوية زمام المبادرة ويسيطر على مسار اللعب وانتقل للهجوم وشـــــــكل خطورة لم‮ ‬يتمكن المنافس الحد منها اثمرت عن تسجيل هدف التقدم عن طريق‮ ‬شريف عبد الكاظـــــــم د14انهى به الشوط الأول باستحقاق لكن السيطرة دانت للـــــــشرطة مع بداية الشوط الثاني‮ ‬واستمر الفريق بهجوم ضاغط ومحاولة تغير الواقع وهو ما حصل بعدما تمـــــــكن ورقة الشرطة الرابحة في‮ ‬الفترة الأخيرة احمد فرحان من ادراك‮ ‬التعادل د59 ‮ ‬وشــــــهد الوقت المتبقي‮ ‬ظهور الطرفين بفرص قريبة لكنها افتقدت للتركيز‮ ‬قبل ان‮ ‬يلجأ الفريقين مباشرة لضربات الجزاء التي‮ ‬حسمت التاهل للجوية وسط فرحة كبيرة لجمهوره الذي‮ ‬يرى أن الطريق قد تكون سالكة للمنافسة على لقب البطولة بقيادة مؤمن سليمان الذي‮ ‬عاقب فريقة السابق‮ ‬وويرى النتيجة افضل فرصةلتصاعد الجهود لاستعادة الصدارة في‮ ‬ظل حالة التفوق‮ ‬على الغريم بعد الفوز مرتين‮ ‬وتعادل‮ ‬قبل ان‮ ‬يفشل الشرطة في‮ ‬كسر عــــــقدة احراز اللقب وبقي‮ ‬بحسرة الحصول علية منذ انطلاق البطولة‮ ‬بعد تجرع هزيمة الجوية وراح‮ ‬يتفرغ‮ ‬للدوري‮ ‬والدفاع عن اللقب‮ ‬وسط حيرة جمهوره مرتـــــــين بتلقي‮ ‬الخسارة الثانية في‮ ‬الموسم من العدو اللدود والإقصاء من بطـــــــولة الكأس‮ .‬

فوز الحدود

كما انتقل الحدود للدور المقبل‮ ‬في‮ ‬بطولة الكاس بعد تغلـــــبة على الشرقاط بهدفين لواحد في‮ ‬اللقاء الذي‮ ‬جرى

‮ ‬الاربعاء ضـــــمن مباريات اادور32 ولم‮ ‬يبقى من فرق الدرجة الأولى الاربعة في‮ ‬الكاس فقـــــــط البحري‮ ‬الذي‮ ‬انتقل لدور الثمانية‮ ‬اثر فوزة على المصافي‮ ‬بفارق ضربات الجزاء‮ (‬8 _7‮) ‬كما اقصي‮ ‬الامانة‮ ‬من البطل الكرخ

والفرق المتاهلة(الكرخ والبحري‮ ‬والزوراء ونفط ميسان والطلاب والحدودوالجوية‮.‬