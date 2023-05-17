الجوية تقصي الشرطة من الكأس بركلات الترجيح
إختبار حذر للطلاب والزوراء يواجة أربيل بالممتاز
الناصرية- باسم الركابي
يضيف السادس دهوك41 في الحالة المطلوبة صاحب المفاجآت الصناعة ما قبل الاخير 23 والساعي للدفع بكل قوة لتهديد مركز النفط و التطلع للوصول الية بقيادة قصي منير الذي احدث تغيرا سريعا مع الفريق متقدما على نظرائة ممن تولوا المهمة الفنية عندما حقق ثلاثة انتصارات من خمس جولات افضل ما حققة الفريق للان ويامل باضافة الفوز الرابع على حساب دهوك اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين بعدما اخذيتعامل بشكل واضح مع المواجهات المصيرية و تسير الامور كما يجب وصنع الفرص واستغلالها ويامل ان يعود بكل الفوائد من احد الملاعب الصعبة الذي عاد ديعم فريقه الذي حقق الفوز قبل ايام يقلب تاخره الى فوز على نفط البصرة ومعها أخذت تتحسن الامور تجاوز تراجع النتائج الاخر يامل الظهور المتكامل والخروج بكامل النقاط ومشاركة الطلاب مركزهم الرابع الذين سيخرجون في واجب خطر لمواجهة الوسط لكن على دهوك عدم التقليل من شأن الضيف الذي اختلف كثيرا مؤخرا وبات يتحدث بلغة الانتصارات وفي حالة معنوية عالية بعد تذوق طعم الفوز بشكل اكبر كما يريد أن يفرضه على صاحب الارض رغم ظروف اللعب للمضيف والعمل لتأكيد قوتة ورفض لاية نتيجة غير الفوزالطامح له ايضا الضيف الذي يريد ضرب عصفورين بحجر حيث الفوز والتقدم لمركز المنافس الملاصق للنفط.
نفط الوسط والطلبة
ويحتاج الطلاب في المركز الخامس 44 إلى التسجيل في مرمى مضيفهم الوسط خامس عشر33 اذا ما أرادوا تدارك الامور والعودة لسكة الانتصارات ولاستعادة الثقة بعد تأزم النتائج والسقوط تحت ضربات الصغار والترنح امام انظار جمهورهم بانتظار العودة ولو من بعيد املا بتحسين المعدل عبر القيام بانتفاضة وصحوة لانقاذ الامور في فرصة العودة بالفوز ومحو آثار النتيجتين المخيبتين.
وقبلها مصالحة الجمهور
امام تذبذب المستوى في اخطر فترات الدوري كما يتصاعد قلق الكل عند مواجهة فريق استعاد دورة وحقق نتيجة الموسم بقهرة المتصدر وصاحب اللقب والتعادل مع الزوراء بعدما ظل متقدما بهدفين وقبلها عاد بفوز من فريق الديوانية اي استفاق في فترة مهمة كما اعتاد الظهور المطلوب في مباريات المدينة الصعبة حصرا ويبدو خطوطة جاهزة لاختراق صفوف المنافس المفككة و الوقت حان لتعديل المركز المتأخر والعمل على إنهاء الموسم في مركز افضل ما يجعله اللعب بشعار يجب الفوز بالتعويل على مباريات الميدان والاستفادة منها على أكمل أوجه ويظهر القادر على تحقيق النتائج والمرور منها دون مشاكل.
مباريات الجمعة
وتقام غد الجمعة ثلاث مواجهات عندما يعود الزوراء الثالث 52 الى ملعبه وامام جمهورة بقيادة المدرب البديل حيدر عبد الرزاق والتخطيط لتجاوز العثرات الثلاث الأخيرة والفترة المحبطة وإهدار ست نقاط لتخطي عقبة اربيل الصعبة في مباراة اكثر من مهمة للاعبين والمدرب والفريق الذي سيحاول اللعب بطريقة تؤمن له الفوز وتدارك اي تأخر بعد امام تسع جولات تبدو فيهاالامور بغير السهلة ولايمكن تحمل اي تاخرولابد من تصعيد الجهود واللعب بتركيز للدفع بامال المنافسة على لقب الدوري .
لكن كل شيء صعب
حتى على الورق امام فارق الخمس نقاط مع المتصدر وقوة الوصيف وملاحقة الكهرباء وقبلها اللعب تحت ضغط الجمهور المتوتر بسبب تدني المستوى والنتائج و التفكير منصب على كيفية تخطي المنافس القوي والمتماسك والمتألق والمستمربتقديم مستويات ثابتة ويعلم انه سيلعب امام فريق يثق كثيرا بعناصرة لكن يبقى الضيف يلعب بنفس الحوافز لمواصلة السير بخطى ثابتة ودعم الأمور عبر النتائج خصوصا اليوم والاهم تجنب الهزيمة كما حصل مع الشرطة وهو ما يخطط له عباس عبيد الذي أعاد الفريق للواجهة والوصول به لمركز متقدم حيث الثامن 39 و التطلع للتقدم بعدمااخذ الفريق يمنح الافضلية لنفسة وتزداد معها رغبة الصراع على المراكز الاهم لإنهاء الموسم في آخر متقدم.
الديوانية ونفط البصرة
ويامل نفط البصرة 33 رابع عشر الموقف تدارك حالتةالمتاخرة الغير متوقعة ووضع حد للنتائج السلبية التي أخذت منه الكثير وزادت مشاكلة و مؤكد ان ابو الهيل عمل ورتب الخطوط وتاهيليها لتعويض نتائج الفترة الصعبة ولو انه افضل بكثير من المتذيل صاحب الضيافةالذي يعيش أقسى ايام المشاركة وزادتها شدة وحزن خسارة الجوية الاسبوع الماضي ومعهااستقالة رئيس النادي حسين العنكوشي الذي كان علية ان ينتظر حتى نهاية الموسم والكل يقدر دورة في إدارة الفريق في جميع الظروف وهو يعلم هنالك فرق اكبر من الديوانية تعرضت لهزات لكنها تجاوزت المحنة بصبر وتاني ومع ذلك يتطلب من البصرة اخذ الامور على محمل الجد لانه لا شيء بعد عند الديوانية يخسرة الذي يسبح ضد التيار ويستعد للملمة حقائبة والعودة للأولى وسط أحزان جمهوره الذي يخشى الا عودة بعد للممتاز لان الفريق يقف على حافة دائرة الهبوطة ويمر بشدة كبيرة تقود للنهاية المحزنة.
بطولة الكاس
نجح الجوية في عبور الغريم التقليدي الشرطة بضربات الترجيح (7_6) وخطف التاهل لدور الثمانيةبعد انتهاء لقائهما ضمن الدور16لبطولة الكاس الذي جرى بينهما بحضور جماهيري كبير بالتعادل بهدف ورغم أن الــــــــشرطة كان صاحب المبادرة الهجومية باكثر من فرصة املا بتسجيل هدف التقدم لكن الحارس فهد طالب أنقــــــــذ الموقف قبل ان يأخذ الجوية زمام المبادرة ويسيطر على مسار اللعب وانتقل للهجوم وشـــــــكل خطورة لم يتمكن المنافس الحد منها اثمرت عن تسجيل هدف التقدم عن طريق شريف عبد الكاظـــــــم د14انهى به الشوط الأول باستحقاق لكن السيطرة دانت للـــــــشرطة مع بداية الشوط الثاني واستمر الفريق بهجوم ضاغط ومحاولة تغير الواقع وهو ما حصل بعدما تمـــــــكن ورقة الشرطة الرابحة في الفترة الأخيرة احمد فرحان من ادراك التعادل د59 وشــــــهد الوقت المتبقي ظهور الطرفين بفرص قريبة لكنها افتقدت للتركيز قبل ان يلجأ الفريقين مباشرة لضربات الجزاء التي حسمت التاهل للجوية وسط فرحة كبيرة لجمهوره الذي يرى أن الطريق قد تكون سالكة للمنافسة على لقب البطولة بقيادة مؤمن سليمان الذي عاقب فريقة السابق وويرى النتيجة افضل فرصةلتصاعد الجهود لاستعادة الصدارة في ظل حالة التفوق على الغريم بعد الفوز مرتين وتعادل قبل ان يفشل الشرطة في كسر عــــــقدة احراز اللقب وبقي بحسرة الحصول علية منذ انطلاق البطولة بعد تجرع هزيمة الجوية وراح يتفرغ للدوري والدفاع عن اللقب وسط حيرة جمهوره مرتـــــــين بتلقي الخسارة الثانية في الموسم من العدو اللدود والإقصاء من بطـــــــولة الكأس .
فوز الحدود
كما انتقل الحدود للدور المقبل في بطولة الكاس بعد تغلـــــبة على الشرقاط بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى
الاربعاء ضـــــمن مباريات اادور32 ولم يبقى من فرق الدرجة الأولى الاربعة في الكاس فقـــــــط البحري الذي انتقل لدور الثمانية اثر فوزة على المصافي بفارق ضربات الجزاء (8 _7) كما اقصي الامانة من البطل الكرخ
والفرق المتاهلة(الكرخ والبحري والزوراء ونفط ميسان والطلاب والحدودوالجوية.