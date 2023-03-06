إختبارات للناشئين في نادي الإسكان

بغداد -عبد اللطيف الموسوي

بدأ نادي الاسكان الرياضي اختبارات كروية للاعبين الناشئين من مواليد 2006 و2007 تحت اشراف المدرب علي العذاري من أجل اختيار عناصر جديدة للفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية.وقال العذاري لـ (الزمان ) أمس إن (هذه الاختبارات تهدف الى اعطاء الفرصة للاعبين الصغار وفسح المجال أمامهم للإفصاح عن امكانياتهم وقدراتهم وتعزيز فريق الناشئين في النادي بعناصر جديدة) .

موضحا أن (النادي يحرص على احتضان الناشئين وتعزيز المواهب وعدم التفريط بها ومتابعة تطور اللاعبين فإذا تمكنا من صنع ثلاثة أو اربعة لاعبين جيدين يمكن أن يجدوا طريقهم الى أندية الدوري الممتاز وكذلك تعزيز الفريق الأول للنادي بلاعبين جدد فهذا أمر جيد).

ومضى قائلا (نحن ليس في عجلة من أمرنا ولهذا سنمنح المتقدمين للاختبارات الفرصة اللازمة والوقت الكافي الذي يحتاجون اليه لإبراز مواهبهم ) مضيفا ( نحن نركز كثيرا على الجانب التربوي والدراسي وأنا حريص على ان يكون لاعبونا ناجحين دراسيا وانا شخصيا اقدر الظروف الخاصة التي قد يمر بها اللاعبون الصغار وهي عادة ما تكون ظروف عائلية قد تمنعهم من مواصلة اللعب والتمرين ولهذا لن اتعامل بشدة معهم من هذا الجانب مع تركيزي على الجانب التربوي).

وأوضح العذاري أن(هذه الاختبارات بدأت في الاسبوع الأخير من شهر شباط الماضي وستستمر حتى نهاية شهر آذار الجاري ليكون أمامنا الوقت الكافي للاطلاع على مستويات اللاعبين ويكون أمامهم الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم وبالتالي تعزيز فريق ناشئة النادي بلاعبين جدد بعد ترحيل البارزين من الفريق الى الفريق الاول فريق الرديف في النادي وكذلك تعويض أي لاعب قد يغادر النادي الى فريق آخر لأي سبب) مشيرا الى أن (ثلاثة من فريق النادي مثلوا منتخب الناشئين العام الماضي). والعذاري كان لاعبا في نادي الاسكان قبل أن يلعب لنادي الجيش عشرة مواسم كما لعب لمنتخب الناشئين تحت إشراف شيخ المدربين الكابتن عمو بابا واشترك ببطولة فرنسا للناشئين وكان هداف البطولة.