إحياء يوم اليوغا العالمي في بغداد بمشاركة المئات

بغداد – رحيم الشمري

اقامت وزارة الشباب والرياضة والسفارة الهندية نشاط نوعي بمناسبة يوم اليوغا العالمي التاسع ، بمشاركة رسمية ودبلوماسية وجماهيرية من مختلف الفئات العمرية . واستضافت قاعات وزارة الشباب والرياضة فعاليات احياء اليوم العالمي لليوغا التاسع ، الذي تتبناه دولة الهند وسعت خلال السنوات الاخيرة لكسب تصويت معظم دول العالم ، ليكون احتفاء سنوي رسمي ، يتزامن مع اقامة الاحتفال في مقر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، بمشاركة رئيس الجمعية ورئيس الوزراء الهندي ورؤساء دول وحكومات. وقدم المدرب الهندي المتخصص باليوغا تمارين مختلفة بمشاركة شباب وفتيات وكبار السن وعدد واسع من النساء ، وايجاز عن رياضة اليوغا وتاثيراتها النفسية والصحية والبدنية الايجابية .