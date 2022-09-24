قاض يعزو الأسباب إلى الوضع الصحي للنساء أو سوء المعاشرة

إحصائية قياسية بحالات الزواج من إمراة ثانية خلال العام الجاري

بغداد – قصي منذر

سجلت السلطة القضائية 3961 حالة زواج من أمراة ثانية خلال النصف الأول من العام الجاري ، وعزت الاسباب الى الوضع الصحي للنساء او سوء المعاشرة الزوجية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محاكم العراق سجلت انجاز 3931 معاملة لحجة الاذن بالزواج من زوجة ثانية في 16 محكمة استئناف عدا اقليم كردستان)، واضاف ان (محكمة استئناف نينوى كانت في الترتيب الأول بمعاملات حجج الاذن من زوجة ثانية، بعدما وصل عددها الى 618 معاملة، تليها استئناف صلاح الدين 440 بينما حلت استئناف البصرة ثالثا 432 معاملة، وفي المراتب الأخيرة والاقل في ترويج حجة الاذن من زوجة ثانية جاءت استئناف كربلاء في المرتبة الاخيرة بواقع 74 معاملة فقط).

ظروف الزوجة

من جانبه ، عزا قاضي محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة أحمد جاسب الساعدي ، (الاسباب التي تدفع الرجل للزواج من أمرأة أخرى، مختلفة ومنها ما يتعلق بظروف الزوجة الأولى بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة على الانجاب، أو لعدم وجود انسجام وسوء في المعاشرة الزوجية)، واضاف ان (هناك اسباب اخرى متعلقة بالزوج، وهي الرغبة بالزواج والقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية). وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، كشفت عن تسجيل 1733 دعوى عنف اسري في المحاكم التابعة لها.وذكر رئيس المحكمة عماد خضير الجابري أن (النصف الاول من العام الحالي شهد تسجيل 1733 حالة عنف اسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والاطفال)، وتابع ان (257 دعوى عنف ضد كبار السن، و1408 دعوى عنف ضد النساء، و68 دعوى عنف ضد الاطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة). في غضون ذلك ، اعتقلت الشرطة الاتحادية، على احد منتسبيها للتحقيق معه بعد ظهوره بمقطع فيديو مخل للاداب تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت القيادة في بيان تابعته (الزمان) امس ان (قائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية اللواء مالك القريشي أوعز بايقاف منتسب ظهر بمقطع فيديو مخل للاداب العامة وإحالته للتحقيق، مستنكراً الأفعال المخلة التي لا تمثل ضباط ومنتسبي الداخلية). وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، مقطعاً فيديوياً للمنتسب ،بعد ظهوره وهو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في بغداد. من جهة اخرى، افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة، بتنفيذ أربع عمليات ضبطٍ في عدد من دوائر الصحة في محافظة النجف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق عمل مكتب تحقيق النجف كشف عن هدر مليار و140 مليون دينارٍ من المال العام في دائرة صحة المُحافظة نتيجة قيام الدائرة بشراء 6 أجهزة ثرامات طبية إسبانية المنشأ، وإيفاد موظَّفين إلى إسبانيا لغرض التدريب عليها، لكن الأجهزة بقيت متروكة، ولم يتم إدخالها إلى الخدمة حتى الآن).

رصد مخالفات

وأضاف إنه (جرى في عملية ثانية، رصد مخالفاتٍ في عمل لجنة المشتريات المُؤلَّفة في الدائرة الخاصة بشراء بقجة جراحية عامة تُستخدَمُ لمرّة واحدة)، لافتا الى (قيام اللجنة بتجزئة العقود ومعاملات الشراء، خلافاً للتعليمات)، واستطرد بالقول ان (الفريق تمكن خلال العملية الثالثة من ضبط أوليات تجهيز مُستشفى المناذرة بمواد تنفس اصطناعيّ قناع سيباب بكمياتٍ كبيرة)، مشيرا الى (تجهيز كميات كبيرةٍ تفوق حاجة المستشفى الفعلية، فضلاً عن عدم وجود مكانٍ ملائمٍ وكافٍ لخزنها)، وتابع ان (الفريق الذي انتقل إلى مستشفى الحيدرية العام ،ضبط مخالفاتٍ في عملية شراء مواد مختبرية من قبل لجنة مشتريات المستشفى).