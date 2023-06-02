رسالة ميسان

إحتفاء بتوقيع رواية خميس علي جمعة

وقع في اتحاد أدباء وكتاب ميسان رواية خميس على جمعة للقاص والروائي محمد الصندلي وجرى الاحتفاء وعلى قاعه ميشا في مركز مدينة العمارة وقال الناطق الاعلامي للاتحاد عبدالحسين بريسم للزمان تأكيد على خطه الاتحاد للرعاية والاهتمام بتجارب الشباب في مختلف مجالات الإبداع جاء هذا الاحتفال مشيرا إلى أن الجلسة ادارها القاص رحيم حمد ،الذي عرّف بالمؤلف ومنهجه القصصي الذي سار عليه واشتغالاته التي استطاع من خلالها أن يخوض غمار الحدث اليومي الواقعي ، واوضح بريسم بأن الروائي محمد الصندلي تحدث بدوره عن بداياته الأولى وبمن تأثر بهم من الروائيين العرب والعالمين ومدى تعلقه بهذا الجنس الأدبي ، لما له من قوة حضور وتأثير على القارئ ، واضاف أن لوالديه الأثر الكبير في صقل موهبته وتشجيعه ، ثم قرأ نصوصاً من الروايةوببن بريسم بأنة قدمت في الجلسة ورقتان نقديتان الأولى للناقد حسن الكعبي والثانية للشاعر والمترجم رعد زامل أكدوا فبها على أهمية العنوان وتأثيره في نفس المتلقي باعتباره جزء من وسائل التشويق ، ثم تعقيب للقاص تحسين عبدالرضا اللامي .مؤكدا بانه تم تكريم المحتفى به بوسام الإبداع دورة الباحث الكبير جبار عبد الله الجويبراوي قلّده له القاص الكبير نجم الأميري ، وهدية صورة شخصية قدّمها الأديب والفنان التشكيلي صباح شغيت .منوها بأنه وعلى هامش الإحتفاء وزّعت نسخ من منشورات اتحاد الأدباء والكتاب في العراق على الحاضرين من الأدباء والصحفيين والفنانين والجمهور .لتختتم الأمسية بتوقيع الكتاب من قبل الصندلي

علي قاسم الكعبي