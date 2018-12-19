إحترم .. تُحترم - اياد السعيدي
يبدو أن الناس المحترمين والذين يحترمون الوقت لم يتعظوا وسيكونون ضحية النصب والكذب وعدم الإلتزام المهني والخُلُقي الذي يجب أن تتحلى به الجهات التي تدعوك لمؤتمر أو ندوة أو جلسة لمناسبة ما ، إذ أصبح (المعقّدون) من أمثالنا والملتزمون بالوقت المحدد شواذ القاعدة وربما عرضة للضحك والإستهزاء لأننا حضرنا بالوقت الذي حددته الدعوة وقَبلَ المنظمين أحيانا .. في أشهر الإحتلال الأولى حضر الحاكم المدني بريمر مؤتمرا صحافيا في قصر المؤتمرات وبدأ حديثه بالإعتذار وهو ينظر الى ساعته لأنه تأخر أربع دقائق عن المؤتمر ، أما مسؤولنا المحترم الذي يشتم المحتل إن تأخر ساعة عن مؤتمر فهذا طبيعي جدا ويكون متفضلا إذا حضر بعد نصف ساعة من الموعد ولم يحدث هذا قط على الأقل في المناسبات الرسمية التي حضرتها أنا وهي بالمئات .. مفرحٌ أن ترى الجمهور المدعو يحضر ليملأ القاعة ولكن لينذر المنظم أنه يجلس بانتظار الموعد وليس بانتظار الراعي الذي لم يقدم للمهرجان أو المؤتمر الا مباركته باسمه وكأنه تخويل إلهي أو دستوري ولا تتم المراسيم الا بحضوره ولمسته المقدسة ، فالتاسعة في عرفنا هي العاشرة والرابعة هي الخامسة حتى أصبحت ظاهرة عامة وبصراحة فإن جيلنا لم يتعود ذلك لأن تربيتنا مختلفة بعض الشيء في إحترام الزمن والوقت وعودَنا صلبٌ جدا أمام أي تغيير وياليته في صالح التحضر بل هو تردٍ خُلقي ومهني وسينشأ على أساسه جيل يصل عمله بسرعة السلحفاة إذا وصل العالم الى التنقل بسرعة الفهــــــــــــد .
إنها حقا ظاهرة معيبة بحق العراق أمام ضيوف العراق ولا أعرف بماذا يبرّر المنظمون لضيوفهم كل مرة وكيف يعتذرون عن التأخير ، إنها عبودية المنظم للراعي والمسؤول ولن تزول أو تخف هذه الظاهرة الا بمبادرة شعبية يقودها المثقفون والمتحضرون بمغادرة القاعة بعد خمس دقائق من الموعد المحدد فقط إن لم تبدأ فعاليات أي مؤتمر أو ملتقى أو تجمع أو ندوة أو جلسة أو مهرجان مهما كان حجمه وأهمية الفخامة أو الدولة أو المعالي كي يلقنوا المسؤول والمنظم درسا في التحضر والنظام وإحترام زمن الناس فكلهم بشر يلتزمون مثلنا في إحترام التزاماتنا وإلا فلا داعٍ للحضور معهم .. الزمن يهرب منا لأننا لا نعير له أهمية وسوف ينبذنا إن لم نحترمه كما الشعوب المحترمة . مجرد تنظير وشعارات تخدر الشعب في وقت يلهف المسؤول كل المشاريع كبيرها وصغيرها ..).