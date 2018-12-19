إحترم‮ .. ‬تُحترم‮ ‬- ‮ ‬اياد السعيدي

‮ ‬يبدو أن الناس المحترمين والذين‮ ‬يحترمون الوقت لم‮ ‬يتعظوا وسيكونون ضحية النصب والكذب وعدم الإلتزام المهني‮ ‬والخُلُقي‮ ‬الذي‮ ‬يجب أن تتحلى به الجهات التي‮ ‬تدعوك لمؤتمر أو ندوة أو جلسة لمناسبة ما‮ ‬،‮ ‬إذ أصبح‮ (‬المعقّدون‮) ‬من أمثالنا والملتزمون بالوقت المحدد شواذ القاعدة وربما عرضة للضحك والإستهزاء لأننا حضرنا بالوقت الذي‮ ‬حددته الدعوة وقَبلَ‮ ‬المنظمين أحيانا‮ .. ‬في‮ ‬أشهر الإحتلال الأولى حضر الحاكم المدني‮ ‬بريمر مؤتمرا صحافيا في‮ ‬قصر المؤتمرات وبدأ حديثه بالإعتذار وهو‮ ‬ينظر الى ساعته لأنه تأخر أربع دقائق عن المؤتمر‮ ‬،‮ ‬أما مسؤولنا المحترم الذي‮ ‬يشتم المحتل إن تأخر ساعة عن مؤتمر فهذا طبيعي‮ ‬جدا ويكون متفضلا إذا حضر بعد نصف ساعة من الموعد ولم‮ ‬يحدث هذا قط على الأقل في‮ ‬المناسبات الرسمية التي‮ ‬حضرتها أنا وهي‮ ‬بالمئات‮ .. ‬مفرحٌ‮ ‬أن ترى الجمهور المدعو‮ ‬يحضر ليملأ القاعة ولكن لينذر المنظم أنه‮ ‬يجلس بانتظار الموعد وليس بانتظار الراعي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يقدم للمهرجان أو المؤتمر الا مباركته باسمه وكأنه تخويل إلهي‮ ‬أو دستوري‮ ‬ولا تتم المراسيم الا بحضوره ولمسته المقدسة‮ ‬،‮ ‬فالتاسعة في‮ ‬عرفنا هي‮ ‬العاشرة والرابعة هي‮ ‬الخامسة حتى أصبحت ظاهرة عامة وبصراحة‮ ‬فإن جيلنا لم‮ ‬يتعود ذلك لأن تربيتنا مختلفة بعض الشيء في‮ ‬إحترام الزمن والوقت وعودَنا صلبٌ‮ ‬جدا أمام أي‮ ‬تغيير وياليته في‮ ‬صالح التحضر بل هو تردٍ‮ ‬خُلقي‮ ‬ومهني‮ ‬وسينشأ على أساسه جيل‮ ‬يصل عمله بسرعة السلحفاة إذا وصل العالم الى التنقل بسرعة الفهــــــــــــد‮ .‬

‮ ‬إنها حقا ظاهرة معيبة بحق العراق أمام ضيوف العراق ولا أعرف بماذا‮ ‬يبرّر المنظمون لضيوفهم كل مرة وكيف‮ ‬يعتذرون عن التأخير‮ ‬،‮ ‬إنها عبودية المنظم للراعي‮ ‬والمسؤول ولن تزول أو تخف هذه الظاهرة الا بمبادرة شعبية‮ ‬يقودها المثقفون والمتحضرون بمغادرة القاعة بعد خمس دقائق من الموعد المحدد فقط إن لم تبدأ فعاليات أي‮ ‬مؤتمر أو ملتقى أو تجمع أو ندوة أو جلسة أو مهرجان مهما كان حجمه وأهمية الفخامة أو الدولة أو المعالي‮ ‬كي‮ ‬يلقنوا المسؤول والمنظم درسا في‮ ‬التحضر والنظام وإحترام زمن الناس فكلهم بشر‮ ‬يلتزمون مثلنا في‮ ‬إحترام التزاماتنا وإلا فلا داعٍ‮ ‬للحضور معهم‮ .. ‬الزمن‮ ‬يهرب منا لأننا لا نعير له أهمية وسوف‮ ‬ينبذنا إن لم نحترمه كما الشعوب المحترمة‮ . ‬مجرد تنظير وشعارات تخدر الشعب في‮ ‬وقت‮ ‬يلهف المسؤول كل المشاريع كبيرها وصغيرها‮ ..).‬