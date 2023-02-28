إحترام الدب – جبار فريح شريدة

الدب حيوان شرس وعنيف لا يمكن للانسان التقرب منه ,فاما ان يلتهمك او يخدشك ,لهذا السبب الابتعاد منه هو وعدم التقرب او المساس به اسلم.

هكذا بعض البشر عندما تتعامل معه فيلتهمك ويغدر بك واذا اعترضته سوف يخدش جسدك فالهروب اسلم ,وعدم التقرب منه مرة احرى. هكذا بعض حاجاتك ,فعندما تفكر ترميم حاجة صغيرة في البيت ربما تظهر لك بهيئة دب تلتهم اموالك ووقتك وصحتك وتخدش جسدك وصحتك,وعندما تفكر بصيانة جزء بسيط بسيارتك ربما تظهر لك بهيئة دب فتلتهم اموالك .. ربما طبيب يعالج مريض وهو في ساعة منيته فيتوفى بعدها تدفع ثمن صراع عشائري ,واحيانا تدعو صديقك للنزهة ما فتتوفاه المنية ,عندها لا تسلم من ذوية بانك فال سيئ فيدعون عليك ما دمت حياً ,واحياناً تزور اقاربك او صديقك فيحدث شئ ما فيرمون ذلك عليك فيقولون بانك فال سيئ فلا تسلم منهم ابداً. واحيانا الم بسيط وتفكر في زيارة المريض فالطبيب يكتشف ان في داخلك دب . وهذا ما نجده بدرجة عالية في عالم السياسة ,وان كان حزب واحد يحكم البلاد او تعدد الاحزاب ,ففي فترة صدام عندما اعتلى حزب البعث منصة الحكم التهم وخدش من يقف الكثير امامه ,فذهب الاف الضحايا وخدش الكثير ,فطبق نظرية نفذ ثم ناقش .. اليوم وبعد الحكم الواحد وتعدد الاحزاب كثرت الدببة في البلاد وكثرة اللتهام ,فذهب الكثير جراءهم سواء بالمفخخات او بالحرب الطائفية من غير التمرد والعصيان والقتل العشوائي والخطأ.. سرقة المال العام ونهب الثروات ودمار البنى التحتية فلا تعليم ولا رياضة ولا زراعة ولا صناعة ولا كهرباء ولا امان .جميها التهمها الدببة وان تعترض سوف يلتهمك او يخدش بك جرح ربما تبقى تنزف الى الموت.