 تمهيد لمؤتمر رؤساء أركان جيوش روسيا وايران وسوريا في بغداد

إحتراق صهريجين محمّلين بمشتقات نفطية على طريق كركوك أربيل

النجف – سعدون الجابري

اربيل – فريد حسن

عقد المركز الأمني الرباعي المشترك مؤتمره السنوي الرابع في بغداد تمهيدا لعقد مؤتمر رؤساء أركان جيوش دول المركز العراق وروسيا وسوريا و إيران. ويأتي انعقاد الاجتماع بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار العراق على داعش وتحرير أراضيه من التنظيم الإرهابي.

في غضون ذلك اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية القبض على خمسة متهمين بقضايا ارهاب في مناطق متعددة من بغداد وفق مذكرات صاردة بحقهم من القضاء. وذكر بيان لاعلام القيادة ان (قوة من الفوج الاول اللواء الاول الفرقة الاولى القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في دار سكناهم ضمن منطقة النهروان تقاطع 9 نيسان جنوب بغداد)، مبينا ان (المتهمين مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة ديالى حسب مذكرات القبض الصادرة من محكمة استئناف ديالى الاتحادية – محكمة تحقيق بعقوبة). واضاف ان (قوة اخرى من اللواء السادس الفرقة الثانية القت القبض على متهم يسكن منطقة السيدية يستقل عجلة نوع سورنتو والمطلوب وفق المادة 446 من قانون العقوبات وفق قرار قاضي محكمة البياع)، مشيرا الى ان (قوة اخرى من الشرطة القت القبض على شخص اخر في منطقة زيونة والصادرة بحقه مذكرة قبض وتفتيش من مكتب التحقيقات القضائية في الكاظمية وفق المادة 459 من قانون العقوبات ) . وفي محافظة النجف ، نفت مديرية شرطة المحافظة وقوع اي عمل ارهابي داخل المحافظة وما سمع من تفجير هو لمخلفات حربية. وقال المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الانفجار الذي وقع في منطقة الحيدرية شمال المحافظة ناتج عن احتفاظ احد المواطنين بمخلفات حربيةى ونتيجة لتحريكها من قبل والدته ادى الى انفجارها مما تسبب باصابة افراد العائلة بجروح تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج). ولقي سائقي صهريجين محملين بالمشتقات النفطية مصرعهما جراء اصطدامهما ببعض ، ما اسفر عن حدوث حريق تسبب بغلق طريق كركوك – اربيل . وقال فاضل حاجي، المتحدث باسم شرطة اربيل ان (الحادث وقع بسبب محاولة احد السائقين الانعطاف ما تسبب الى اصطدام الصهريجين مما ادى الى الحادث الى مصرعهم)، مشيرا الى انه (بسبب الحروق الكبيرة لم يتم التعرف عليهما)، وتابع حاجي انه (تم اغلاق الطريق الرئيس بين كركوك-اربيل).وغالبا ما يشهد هذا الطريق حوادث مماثلة بسبب عدم الانتباه ونوم السائق خلال القيادة. الى ذلك ضبطت الهيئة العامة للكمارك حاويتين محملتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الجنوبي .وقال بيان للهيئة امس ان (مركز كمرك ام قصر الجنوبي تمكن من ضبط حاويتين حجم 40 قدم محملتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية مضى على نفاذ صلاحيتها ثلاثة أشهر)، لافتا الى ان (المواد المضبوطة هي عبارة عن ثلاثة الاف و24 كارتونة من البسكويت من منشأ ايطالي)، مبينا ان (الملاكات العاملة في المنفذ قامت بمصادرة المواد وتنظيم محضر ضبط بها واحالت الأوراق التحقيقية الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها). فيما وقفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة موظفا في الشركة العامة للموانئ لقيامه بصرف مبالغ مالية بأوليات مزورة. وقال بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق البصرة قررت توقيف متهم لقيامه بتدقيق معاملة صرف خاصة لشراء مواد وعدم ادخالها مخزنيا ، كون الشراء تم بأوليات مزورة وصرف المبلغ بعد التوقيع).