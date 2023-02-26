إحتدام الصراع بين الكبار في مقدمة الممتاز وهروب أربيل نحو المناطق الدافئة

الناصرية باسم الركابي

شهدت الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز تغيرات معدودة في سلم الترتيب كما شهدث الحدث الأبرز بخطف الجوية الصدارة من الشرطة 38 برصيد مشترك بعد فوزه على زاخو بهدفين والتطلع لضمانها مع انتهاء مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى الاسبوع الحالي عندما يضيف نوروز والسعي لتعزيز موقعه وتوسيع الفارق مع المتربصين عبر ثقة التشكيل الذي يمر بافضل حال ويظهرويقدم ويتقدم ويسيطر بشكل أكبر وتخطي الحواجز مع مرور الوقت والتطلع لتحقيق انجاز الموسم من جانبه استمر زاخو ثالث عشر بحال متباين والتواصل بمستويات مهمة انعكست على المشاركة في الابتعاد عن مواقع الخطر والتقدم للأمام في عمل واضح وقدرة على العطاء ويشارك البطل الشرطة الغريم الصدارة بعد سلسلة انتصارات من جولة الاخرى واللعب بطريقة جيدة ويسعى لفك الشراكة مع الغريم وقادر على عبورالحدود في ظل التوازن وتحسن الاداء وانسجام اللاعبين في حضور متكامل مدعوما بالنتائج المميزة اخرها الفوز على نفط ميسان بثلاثية نظيفة فيما تباينت مستويات اهل العمارة لازلوا يقدمون انفسهم بوضع مقبول وتتطلب الحاجة الاستفادة من مباريات الذهاب.

تقدم الكهرباء

وتقدم الكهرباء ثالثا بعد فوزه المتوقع على الديوانية بهدفين35 ولازال لؤي صلاح يقدم الفريق بعمل جيد منذ البداية بجدارة وواصل الانتقال بين افضل المراكز ويامل تعثر المتصدر الوصيف لاستلام الريادة عند مواجهة النفط الذي بدأ يتلمس طريق العودة للمنافسة بعد الخروج بالفوز الثالث على كربلاء وجعل الامور في تحسن املالدعم البقاء في وضع قلق.

تراجع الطلاب

و تراجع الطلاب للمركز الرابع بتعادلهم مع نوروزواخذوا يفقدون السيطرة في مستويات مرتبكة وافتقادهم لجهود ممن يعول عليهم من اللاعبين والخروج بخيبة اخرى وإهدار خمس نقاط دفعته رابعا ومواجهة تهديد الزوراء على بعد نقطة بعدما شكلت خسارة زاخو والتعادل ضربة للفريق الذي،يستقبل النجف في مواجهة صعبة امام تحديات الصراع على الصدارة فيما يظهر نوروز بافضل فترات المشاركة ويجمع النقاط من خلال اللعب بحماس منحته الكثير من الأهمية والتقدم للمكان الحالي وقادر على تحقيق المزيد ويامل ان يكون على الموعد امام الجوية .

تحديات الزوراء

وزادت التحديات بوجه الزوراء بعدما افتقد للفوز والتعثر تحت انظار جمهوره والتراجع خامسا ومهدد بقوة من دهوك بعد الفشل امام فرصة تغير النتائج والتخلص من الاخطاء دون تمييز بين المنافسين وقبلها لم يتمكن من التفوق على اي من الجماهيرية بخسارة الشرطة والطلاب والتعادل مع الجوية وزادت العلاقة توترا مع جمهوره وترجع مرارة التعادل مع الكرخ في الوقت القاتل.

تفريط دهوك

وفرط دهوك بفوز على الحدود على بعد ثلاث دقائق ليخرج متعادلا بهدف وفي مكانه السادس 31 لكنه استمر يقدم ما عليه في التركيز على المباريات قبل أن يفشل الحدود مرة أخرى في استعادة التوازن دون انتفاضة في موقعه الحادي عشر وابدى جمهور النجف عدم رضاه عن الذي يجري للفريق في مواصلة اللعب تحت ضغط النتائج السلبية بتجرع هزيمة اربيل وسط الانهيار التكتيكي والبدني دون القدرة على العودة ولو من بعيد ادت لاستقالة شهد فيما كان اربيل اكثر الغانمين بالهروب من منطقة الخطر وحقق الحدث واستعادة التوازن بتجاوز مباراة معقدة والعودة بكامل نقاطها .

خسارة البصرة

وتجرع نفط البصرة خسارة الصناعة وفشل في تقديم اضافة في قلب العاصمة بعد قلب الطاولة على الجوية والزوراء لكنه استسلم للصناعة الذي يؤدي بحذر شديد لكنه لايريد التاخر بعد بوقت المدرب الثاني املافي تعديل شيء من الوضع المتهالك ودفع الوسط بالقاسم لمنطقة الهبوط بعد الخروج منها الدوري الماضي عندما تاخر بالدفاع عن مكانه لدعم فرصة الابتعاد قبل أن يستمر الوسط بإهدار النقاط وتعادل مرتين في النجف دون تحقيق الفائدة وعجز كربلاء مرة اخرى عن الظهور وتغير مسار مباريات الذهاب قبل ان تضعف اماله وتراجع في الجولات الاخيرة مكبلا بخسارة النفط الذي تخطى عقبة غير سهلة ويدفع بنفسه شيء،فشيء املا باستعادة قوته.

مباريات الجولة الاخيرة

أعلنت لجنة المسابقات مو أعيد مباريات الجولة الاخيرة من المرحلة الأولى ففي يوم الثلاثاء يلتقي النفط والكهرباء والكرخ والصناعة وميسان والديوانية والقاسم وارببل والحدود والشرطة وتكتمل بقية المباريات في اليوم التالي عندما يستقبل نفط البصرة زاخو ويضيف كربلاء جد الوسط ودهوك والزوراء والمتصدر ونوروز والطلاب والنجف الدرجة الأولى واصل الامانة دعم صدارة المجموعة الاولى ضمن تصفيات دوري الدرجة الأولى للجولة 12 بالفوز على مصافي الوسط بثلاثة أهداف 24 وتقدم الصناعات وصيفا21 بفوزه على ميسان العاشر بهدفين وتراجع البيشمركة للثالث 20بخسارته من الرمادي بثلاثة أهداف لهدفين كما تراجع البحري رابعا بتعادل مع سامراء بهدف وخسر الدفاع المدني من الحويجة بهدف لهدفين.

المجموعة الثانيةواصل ديالى التمركز في صدارة المجموعة الثانية 28بفوزه على فريق الحسين بهدف في الدور الثالث عشر وفشل الميناء استعادة توازنه بعد خسارته في ميدانه امام ديالى ليعود بتعادل بهدف من المرور والبقاء ثانيا25 وتراجع الاخر رابعا21 وعزز الجولان مكانه الثالث 24بالفوز على الناصرية في ميدانه بهدف ليتراجع الثاني لمنطقة الهبوط وعاد السماوة بالخسارة الثامنة من المصافي بهدف لهدفين لتتقرح جراحه وتتعقد المهمة أكثر وهرب عفك من منطقة الخطر بفوزه العريض على ضيفه الشرقاط باربعة اهداف الواحد وتعادل الكوفة وصليخ بهدفين.