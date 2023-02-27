إعادة إصدار إرسالية حديد تسليح مخالف للمواصفات

إحباط محاولة تهريب حشيشة عَبر الشلامجة

بغداد – ابتهال العربي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اعادة اصدار ارسالية حديد تسليح بوزن اجمالي 150طناً مخالفة للمواصفات القياسية العراقية عبر مركز كمرك المنذرية. وبينت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (ان عملية الاعادة تمت من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وحسب القوانين النافذة).

مسافر اجنبي

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، كيلو غراماً من مادة الحشيشة المخدرة بحوزة مسافر اجنبي الجنسية في منفذ الشلامجة الحدودي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة تواصل عملياتها في ضبط المخدرات ومنع مرورها عبر المنافذ الحدودية)، مشيراً الى (القبض على مسافر اجنبي يحمل مادة الحشيشة المخدرة داخل حذائه، محاولاً ادخالها عبر المنفذ)، واوضح ان (مفرزة شرطة الكمارك ضبطت المهتم في قاعة تفتيش المسافرين الوافدين من الخارج)، مشيراً الى (تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط قانوني وعرض المتهم امام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه). وضبطت الهيئة، سبع حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وذكر البيان ان (منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكّن من ضبط سبع حاويات تحتوي على اجهزة كهربائية وإطارات ومبيدات حشرية ومواد غذائية متنوعة، مخالفة مخالفة لضوابط الاستيراد)، مبيناً انها (متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون المراجعة)، ولفت الى (تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة كمرك ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية). واحبط الفريق الرقابي في ام قصر محاولة تهريب شاحنة مخالفة خارج الكمرك. وبحسب البيان فإن (سيطرة البحث والتحري ضبطت الشاحنة بعد الكشف والتدقيق بين مواد الشاحنة)، موضحاً انها (كشفت عن دراجات نارية غير مرخصة مخبأة خلف ادوات احتياطية، للتهرب من دفع اجور الرسوم الكمركية والضريبية)، وتابع ان (الهيئة نظمت محضر ضبط قانوني وأحالة المواد المضبوطة الى مركز شرطة الكمرك لإتخاذ الاجراءات القانونية). في سياق متصل، ضبطت هيئة النزاهة العامة، حالات اختلاس وتلاعب في منفذ زرباطية الحدودي، بالتعاون مع هيئة المنافذ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئتين ضبطت خلال عملية نوعية ثلاثة متهمين بالاختلاس ومعاملات فساد)، مبيناً ان (ملاكات النزاهة في محافظة واسط بالتعاون مع ادارة منفذ زرباطية، ضبطت الف و714 معاملة فساد، وست فيشات ايداع مشتبه بها)،

رسوم ضريبية

واشار الى (اختلاس الرسوم الضريبية عن طريق التلاعب في مبلغ البضاعة في نسخة التصريح الكمركي الموجود في وحدة الضريبة بالجمرك، واستيفاء المبالغ الضريبية في تصريح كمركي واحد، فيما يتم اختلاس الباقي من مبالغ الرسوم، فضلاً عن احتساب مبالغ رسوم اقل من الحد المقرر)، واوضح ان (الدائرة دونت إفادة المتهمين، الذين تم تنفيذ مذكرة الضبط الصادرة بحقهم، استناداً الى احكام المادة 315 من قانون العقوبات، وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق الكوت لمحاسبتهم). وفي وقت اخر، ضبطت النزاهة، متهمين بالتلاعب وسرقة مبالغ من خلال طعام المرضى في مستشفى كركوك. وذكر بيان امس ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، كشف عن شبهات فساد وهدر بأموال الدولة في مستشفى كركوك العام)، ولفت الى (مطابقة القوائم الموجودة في شعبة الإعاشة مع الأعداد الحقيقية للمرضى الراقدين)، مبيناً (اضافة اسماء وهمية واشخاص متوفين على القوائم)، مشيراً الى (تأمين المستشفى احتياجات المرضى من الطعام)، وتابع ان (الهيئة ضبطت مسؤولة الإعاشة في المستشفى واقرت بالتلاعب في قوائم اسماء المرضى الراقدين بعلم وموافقة مسؤول الإعاشة السابق الذي تم ضبطه هو الآخر بعد صدور امر قبض بحقه)، مؤكداً (عرضهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وقرر بدوره إجراء التحقيق وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات).