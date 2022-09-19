إحباط عملية تخريب أبراج الطاقة على طريق بغداد كركوك

المحافظات – مراسلو (الزمان)

احبطت القوات الامنية ، محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على طريق الرابط بين بغداد وكركوك. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللواء 52 في الحشد ، أحبطت محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على طريق بغداد كركوك)، واضاف ان (ذلك جاء بناءً على معلومات استخباراتية عن وجود عبوة ناسفة تحت أحد ابراج كهرباء الضغط العالي على طريق نفسه ،حيث شرعت مفارز المتفجرات في اللواء ،بتفكيك العبوة وتفجيرها في مكان آمن). وفي تطور ، تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (الفرق أخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الباقر متعدد الطوابق الواقع في شارع الوائلي وسط المحافظة)، وأضاف أن (الفرق اخلت النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المبنى والسيطرة على الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية)، وتابع ان (الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق). كما نجحت الفرق ،في اخماد حريق داخل مبنى تجاري وسط بغداد.واشار البيان الى ان (الفرق احكمت سيطرتها على حريق نشب داخل مبنى متعدد الطوابق مشغولة في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية).