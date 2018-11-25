بتوجيه من الملك عبد الله الثاني

إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى الأردن بعد إصابتهم بإنفجار قرب الحدود

عمان – رند الهاشمي

بغداد- صباح الخالدي

اجلى الجيش الاردني ليل الجمعة السبت أربعة جنود عراقيين إلى أحد مستشفيات عمان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين. وقال البيان انه (بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة طريبيل بين البلدين وذلك لخطورة إصاباتهم). واضاف انه (جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية في عمان بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر). ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية قولها أن (الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة). واوضحت تلك المصادر أن (بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية). وألقت قوة أمنية القبض على خمس نساء متهمات بالاتجار بالبشر مع متهم سادس في بغداد امس.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان ان (استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة ألقت القبض على خمس متهمات، فضلا عن متهم يتاجرون بالبشر وبالجرم المشهود، خلال عملية أمنية ناجحة داخل إحدى المنازل وسط بغداد)، مؤكدًا ( إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين).

والقت القوات الأمنية القبض على 11 متهماً بحيازة المخدرات في واسط في مناطق مختلفة من المحافظة، بحسب بيان لقيادة شرطة المحافظة.وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته تأشيرة دخول ألمانية مزورة كان يروم السفر على متن الخطوط الجوية العراقية الى برلين.

وقالت في بيان ان (العملية تمت بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة)، مشيرة الى (إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم من جانب مديرية منفذ المطار وإحالته للقضاء عبر مركز شرطة المطار). واعتقلت قوة أمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بشرطة النجدة من اعتقال متهم وفق قانون مكافحة الإرهاب الاجتماعي.وقال بيان لاعلام عمليات بغداد انه (تم اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين أثر خلاف عشائري، وهو ما يعرف بـ الدكة العشائرية في حي البساتين ).

والقت القوات الامنية على ارهابيين اثنين في بغداد ونينوى .وقال بيان لمركز الإعلام الأمني ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة في سيطرة التاجي القت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بقضايا إرهابية أثناء محاولته العبور من سيطرة التاجي وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاكمال اوراقه التحقيقية )، مضيفًا ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية تمكنت من القاء القبض على أحد العناصر الارهابية وفق معلومات استخبارية دقيقة عن مكان وجوده في حي الكرامة الواقعة في الجانب الأيسر من الموصل).