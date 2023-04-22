إجلاء آمن للكادر الدبلوماسي العراقي من السفارة بالخرطوم

بغداد/ الزمان: أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن نجاح عملية إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إنه “تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية”. وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تنسق مع عددٍ من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للعراقيين من السودان.

وأعلن العراق أنه يعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية هناك في هذا الشأن.