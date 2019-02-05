إجلاء‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬إنذارات‭ ‬كاذبة

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

تم‭ ‬إجلاء‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬حكومية‭ ‬ومراكز‭ ‬تجارية‭ ‬ومدارس‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وجوارها‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬إنذارات‭ ‬كاذبة‭ ‬بوجود‭ ‬قنابل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬روسية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬«تاس»‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬أن‭ ‬الانذارات‭ ‬الكاذبة‭ ‬استهدفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالعاصمة‭. ‬وأُرسل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الانذارات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وكانت‭ ‬صياغتها‭ ‬متشابهة،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭. ‬وحصلت‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ،‭ ‬ثاني‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬انذارات‭ ‬كاذبة‭ ‬بوجود‭ ‬قنابل‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭.‬

ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جسم‭ ‬مشبوه‭ ‬نتيجة‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬عمليات‭ ‬الإخلاء‭. ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬هزّت‭ ‬روسيا‭ ‬موجة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الانذارات‭ ‬الكاذبة‭ ‬بوجود‭ ‬قنابل‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬كانت‭ ‬أيضاً‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر،‭ ‬وأثارت‭ ‬الفوضى‭ ‬وتسببت‭ ‬بعمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المجمل‭. ‬

ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قنبلة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬أمنية‭ ‬إن‭ ‬الخسائر‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تُقدر‭ ‬بمئات‭ ‬ملايين‭ ‬الروبل‭ ‬أي‭ ‬ملايين‭ ‬اليورو‭.‬

وبحسب‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الروسية،‭ ‬معدّو‭ ‬هذه‭ ‬الانذارات‭ ‬هم‭ ‬مواطنون‭ ‬روس‭ ‬موجودون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ولديهم‭ ‬شركاء‭ ‬متواطئون‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬