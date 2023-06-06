إجلاء‭ ‬وفيضانات‭ ‬واتهامات‭ ‬بعد‭ ‬تفجير ‭ ‬سد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

خيرسون‭ (‬أوكرانيا‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حدث‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬سدا‭ ‬رئيسيا‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فيضانات‭ ‬غمرت‭ ‬مدينة‭ ‬صغيرة‭ ‬وقرابة‭ ‬عشرين‭ ‬قرية‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬إجلاء‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وتبادلت‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬الاتهامات‭ ‬بإحداث‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رأت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فيها‭ ‬محاولة‭ ‬روسية‭ ‬لعرقلة‭ ‬هجومها‭ ‬المضاد‭ ‬المنتظر‭. ‬وسارع‭ ‬أهالي‭ ‬خيرسون‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬سكاني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المرتفعات‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬بفضل‭ ‬السد‭ ‬ومحطة‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬دنيبرو‭. ‬وقالت‭ ‬ليودميلا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحمّل‭ ‬غسالة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬عربة‭ ‬مقطورة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتية‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬والآن‭ ‬فيضانات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬سيرغي‭ ‬‮«‬سيموت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هنا‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬تدفقت‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬خيرسون‭.‬

وأعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬إجلاء‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬السد،‭ ‬فيما‭ ‬غمرت‭ ‬المياه‭ ‬24‭ ‬قرية‭.‬

وأفاد‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندريي‭ ‬كوستين‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬غمرتها‭ ‬الفيضانات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية‭ ‬لنهر‭ ‬دنيبرو‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬أوكرهيدروإنرجو‮»‬‭ (‬الهيئة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المشغلة‭ ‬لمحطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭) ‬إيغور‭ ‬سيروتا‭ ‬أن‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسد‭ ‬‮«‬تدمّرت‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬ضفة‭ ‬النهر‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬نوفا‭ ‬كاخوفكا‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬السد‭ ‬فلاديمير‭ ‬ليونتييف‭ ‬إن‭ ‬المدينة‭ ‬غرقت‭ ‬وتم‭ ‬إجلاء‭ ‬900‭ ‬شخص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬أرسلت‭ ‬53‭ ‬حافلة‭ ‬لنقل‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬نوفايا‭ ‬كاخوفكا‭ ‬ومنطقتين‭ ‬قريبتين‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭. ‬وأفاد‭ ‬‮«‬ننظم‭ ‬مراكز‭ ‬إقامة‭ ‬مؤقتة‭ ‬مع‭ ‬وجبات‭ ‬ساخنة‮»‬‭.‬

سيطرت‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬ومحطته‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬لاندلاع‭ ‬الحرب‭.‬

‭- ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ -‬

بدوره،‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬روسيا‭ ‬بتفجير‭ ‬السد،‭ ‬مطالبا‭ ‬بـ»رد‭ ‬فعل‮»‬‭ ‬دولي‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬نفّذت‭ ‬‮«‬تفجيرا‭ ‬داخليا‭ ‬لهياكل‮»‬‭ ‬الموقع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬02‭,‬50‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬23,50‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

وقال‭ ‬لمبعوث‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬للسلام‭ ‬الكاردينال‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬زوبي‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬كييف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬تحمل‭ ‬تهديدات‭ ‬هائلة‭ ‬وستكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬والبيئة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭.‬