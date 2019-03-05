إجلاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬وتأكد‭ ‬مقتل‭ ‬أشهر‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬داعش

قرب‭ ‬الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير،‭ ‬تمهيداً‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬واعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬«خلافة»‭ ‬أثارت‭ ‬الرعب‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬زوجة‭ ‬الجهادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬كلان،‭ ‬دوروتي‭ ‬ماكير،‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬لفريق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مقتل‭ ‬زوجها‭ ‬بعد‭ ‬مصرع‭ ‬شقيقه‭ ‬فابيان‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬ويرتبط‭ ‬اسم‭ ‬الشقيقين‭ ‬باعتداءات‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬اجلاء‭ ‬3500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬بينهم‭ ‬«500‭ ‬من‭ ‬إرهابيي‭ ‬داعش‭ ‬استسلموا‭ ‬لقواتنا»‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬«تحرير»‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬كانوا‭ ‬أسرى‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭. ‬ويأتي‭ ‬خروج‭ ‬هؤلاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬اجلاء‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭.‬

وعند‭ ‬نقطة‭ ‬فرز‭ ‬للخارجين‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز،‭ ‬شاهدت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مئات‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬ينتظرون‭ ‬تفتيشهم‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬نساء‭ ‬أجنبيات‭ ‬أبرزهن‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬كنّ‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الخارجين‭. ‬واتهمت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وهي‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن،‭ ‬التنظيم‭ ‬باستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬معه‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية،‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬وتيرة‭ ‬عملياتها‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬بعدما‭ ‬أطلقت‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وسبق‭ ‬اطلاق‭ ‬الهجوم‭ ‬اجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭. ‬وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬شون‭ ‬راين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬«معركة‭ ‬دحر‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وضربات‭ ‬التحالف»‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬«بذلت‭ ‬جهوداً‭ ‬لتمكين‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬بأمان‭… ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬القتال»‭. ‬ويفتح‭ ‬إنهاء‭ ‬إجلاء‭ ‬المدنيين‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لتوجيه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬للتنظيم،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬«الخلافة»‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا‭.‬

وأثناء‭ ‬انتظارها‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز،‭ ‬قالت‭ ‬زوجة‭ ‬الارهابي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬كلان‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬برس‭ ‬«قتلت‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬شقيق‭ ‬زوجي،‭ ‬ثم‭ ‬قتلت‭ ‬قذيفة‭ ‬هاون‭ ‬زوجي»‭.‬

وقُتل‭ ‬شقيق‭ ‬زوجها‭ ‬فابيان‭ ‬(41‭ ‬عاماً)‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬شنتها‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭. ‬ونجا‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬(38‭ ‬عاماً)‭ ‬من‭ ‬الغارة‭ ‬ذاتها،‭ ‬رغم‭ ‬إصابته،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬زوجته،‭ ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬نقاباً‭ ‬أسود‭ ‬اللون‭ ‬خرجت‭ ‬برفقة‭ ‬أطفالها‭ ‬الخمسة‭. ‬أصغرهم‭ ‬رضيع‭ ‬عمره‭ ‬أسبوعان‭ ‬وأكبرهم‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬13‭ ‬عاماً‭. ‬وبحسب‭ ‬محققين‭ ‬فرنسيين،‭ ‬فإن‭ ‬فابيان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سجّل‭ ‬التبني‭ ‬الصوتي‭ ‬لاعتداءات‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬130‭ ‬قتيلاً‭ ‬ومئات‭ ‬الجرحى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدّى‭ ‬شقيقه‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬الأناشيد‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭. ‬

وورد‭ ‬اسماهما‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ويعدان‭ ‬من‭ ‬قدامى‭ ‬أعضاء‭ ‬التيار‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

ولدى‭ ‬سؤالها‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬الشقيقان‭ ‬يقومان‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬التنظيم،‭ ‬أجابت‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬«كان‭ ‬يغني»‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬شقيقه‭ ‬«يكتب‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنيات»‭.‬

وعن‭ ‬الأوضاع‭ ‬داخل‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم،‭ ‬قالت‭ ‬دوروتي‭ ‬«كل‭ ‬شيء‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬منازل،‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬كنا‭ ‬نتعرض‭ ‬للقصف‭ ‬ليلاً‭ ‬ونهاراً»‭.‬

–‭ ‬تسعون‭ ‬وفاة‭ ‬–

ويتحصّن‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭ ‬حفروها‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬ويتنقلون‭ ‬عبرها‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭. ‬ويتصدون‭ ‬للهجوم‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬القناصة‭ ‬وانتحاريين‭ ‬وسيارات‭ ‬ودراجات‭ ‬مفخخة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬قياديون‭ ‬ميدانيون‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭.‬

ومُني‭ ‬التنظيم‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬أثار‭ ‬فيها‭ ‬الرعب‭ ‬بقواعده‭ ‬المتشددة‭ ‬واعتداءاته‭ ‬الوحشية،‭ ‬وأصدر‭ ‬مناهجه‭ ‬الدراسية‭ ‬وعملته‭ ‬الخاصة‭ ‬وجنى‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬المترامية‭ ‬المساحة،‭ ‬بينما‭ ‬تنفذ‭ ‬«خلايا‭ ‬نائمة»‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرده‭ ‬منها‭.‬

وقبل‭ ‬إطلاق‭ ‬هجومها‭ ‬الأخير‭ ‬الجمعة،‭ ‬علّقت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬خرج‭ ‬خلالهما‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬مدنيون‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭.‬

وتوزع‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬مخيمات‭ ‬تديرها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬مخيم‭ ‬الهول،‭ ‬فيما‭ ‬تمّ‭ ‬نقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬معتقلات،‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬مواقعها‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬التقدم‭ ‬العسكري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬خرج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬التنظيم،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جهادي‭ ‬تم‭ ‬توقيفهم‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

ووصل‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول،‭ ‬بحسب‭ ‬لجنة‭ ‬الانقاذ‭ ‬الدولية‭.‬

وأحصى‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وصول‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬قاطني‭ ‬المخيم‭ ‬إلى‭ ‬56‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬تسعون‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬

وتوفي‭ ‬تسعون‭ ‬شخصاً‭ ‬ثلثاهم‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬عمر‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات،‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬وصولهم‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬إحالتهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

ويشهد‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬تحديداً‭ ‬أوضاعاً‭ ‬انسانية‭ ‬بائسة‭. ‬وتناشد‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تتحرك‭ ‬ضمن‭ ‬امكانيات‭ ‬محدودة،‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬التدخل‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬للنازحين‭.‬