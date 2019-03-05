إجلاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬وتأكد‭ ‬مقتل‭ ‬أشهر‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬داعش

قرب الباغوز (سوريا) – (أ ف ب)
بيروت – الزمان
أجلت قوات سوريا الديموقراطية الثلاثاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، حيث تشن بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية هجومها الأخير، تمهيداً للقضاء على التنظيم الارهابي واعلان انتهاء «خلافة» أثارت الرعب حول العالم. وكانت في عداد الخارجين من بلدة الباغوز الثلاثاء زوجة الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان، دوروتي ماكير، التي أكدت لفريق وكالة فرانس برس مقتل زوجها بعد مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن الشهر الماضي. ويرتبط اسم الشقيقين باعتداءات باريس عام 2015.
وأعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر اجلاء 3500 شخص من جيب التنظيم في بلدة الباغوز، بينهم «500 من إرهابيي داعش استسلموا لقواتنا». كما تم «تحرير» خمسة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية كانوا أسرى لدى التنظيم. ويأتي خروج هؤلاء الثلاثاء غداة اعلان قوات سوريا الديموقراطية اجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص من الباغوز منذ ليل الأحد.
وعند نقطة فرز للخارجين قرب الباغوز، شاهدت صحافية في فرانس برس الثلاثاء مئات الرجال والنساء ينتظرون تفتيشهم والتدقيق في هوياتهم من جانب مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية، بعد خروج ثلاثة آلاف شخص في اليومين الأخيرين. وقالت إن نساء أجنبيات أبرزهن من فرنسا وبلجيكا إلى جانب غالبية من العراق كنّ في عداد الخارجين. واتهمت قوات سوريا الديموقراطية، وهي فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين معه كدروع بشرية، ما دفعها إلى تخفيف وتيرة عملياتها منذ ليل الأحد، بعدما أطلقت هجومها الأخير ضد التنظيم يوم الجمعة. وسبق اطلاق الهجوم اجلاء آلاف المدنيين على مدى أسبوعين. وأكد المتحدث باسم التحالف شون راين لفرانس برس الثلاثاء أن «معركة دحر ما تبقى من داعش في الباغوز متواصلة مع هجوم قوات سوريا الديموقراطية وضربات التحالف». وأشار إلى أن قوات سوريا الديموقراطية «بذلت جهوداً لتمكين المدنيين من مغادرة ساحة المعركة بأمان… ما أدى إلى تأخير القتال». ويفتح إنهاء إجلاء المدنيين الطريق أمام قوات سوريا الديموقراطية لتوجيه الضربة القاضية للتنظيم، تمهيداً لإعلان انتهاء «الخلافة» التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا.
وأثناء انتظارها عند نقطة الفرز، قالت زوجة الارهابي الفرنسي جان ميشال كلان لوكالة الصحافة الفرنسية برس «قتلت طائرة من دون طيار شقيق زوجي، ثم قتلت قذيفة هاون زوجي».
وقُتل شقيق زوجها فابيان (41 عاماً) في غارة شنتها طائرة من دون طيار تابعة للتحالف في 20 شباط/فبراير في الباغوز. ونجا جان ميشال (38 عاماً) من الغارة ذاتها، رغم إصابته، وفق ما قالت زوجته، التي ارتدت نقاباً أسود اللون خرجت برفقة أطفالها الخمسة. أصغرهم رضيع عمره أسبوعان وأكبرهم فتاة تبلغ 13 عاماً. وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أدّى شقيقه جان ميشال الأناشيد في التسجيل.
وورد اسماهما في العديد من ملفات مكافحة الإرهاب، ويعدان من قدامى أعضاء التيار الجهادي في فرنسا.
ولدى سؤالها عما كان الشقيقان يقومان به في كنف التنظيم، أجابت أن زوجها «كان يغني» بينما كان شقيقه «يكتب كلمات الأغنيات».
وعن الأوضاع داخل البقعة الأخيرة تحت سيطرة التنظيم، قالت دوروتي «كل شيء يحدث في الخارج، لم يعد هناك منازل، كل الناس يعيشون في الخارج، كنا نتعرض للقصف ليلاً ونهاراً».
– تسعون وفاة –
ويتحصّن مقاتلو التنظيم في الباغوز في شبكة أنفاق حفروها تحت الأرض، ويتنقلون عبرها لشن هجمات. ويتصدون للهجوم عبر استخدام القناصة وانتحاريين وسيارات ودراجات مفخخة، وفق ما قال قياديون ميدانيون لفرانس برس خلال اليومين الماضيين.
ومُني التنظيم بخسائر ميدانية كبيرة خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة واعتداءاته الوحشية، وأصدر مناهجه الدراسية وعملته الخاصة وجنى الضرائب من المواطنين.
ولا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها.
وقبل إطلاق هجومها الأخير الجمعة، علّقت قوات سوريا الديموقراطية عملياتها العسكرية لمدة أسبوعين خرج خلالهما آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم عدد كبير من الأجانب، وغالبيتهم مدنيون من عائلات الجهاديين، من منطقة سيطرة التنظيم.
وتوزع هؤلاء على مخيمات تديرها قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق البلاد أبرزها مخيم الهول، فيما تمّ نقل المشتبه بانتمائهم الى التنظيم الى معتقلات، لا تعرف مواقعها.
وعلى وقع التقدم العسكري لقوات سوريا الديموقراطية، خرج أكثر من 54 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر من مناطق التنظيم، بينهم أكثر من خمسة آلاف جهادي تم توقيفهم بحسب المرصد.
ووصل 600 شخص صباح الثلاثاء إلى مخيم الهول، بحسب لجنة الانقاذ الدولية.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وصول 15 ألف شخص تقريباً إلى مخيم الهول قادمين من الباغوز بين 22 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس، ليرتفع عدد قاطني المخيم إلى 56 ألف شخص، تسعون في المئة منهم نساء وأطفال.
وتوفي تسعون شخصاً ثلثاهم أطفال دون عمر الخمس سنوات، خلال رحلتهم من جيب التنظيم إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة قصيرة أو بعد إحالتهم لتلقي العلاج، وفق الأمم المتحدة.
ويشهد مخيم الهول تحديداً أوضاعاً انسانية بائسة. وتناشد الإدارة الذاتية الكردية التي تتحرك ضمن امكانيات محدودة، المجتمع الدولي التدخل لتقديم المساعدات للنازحين.