إجلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬يتسارع‭ ‬وبلينكن‭ ‬يحذر من‭ ‬فاغنر‭ ‬ووزير‭ ‬كيني‭:‬اتركوا‭ ‬السودان‭ ‬وشأنه

مراقبون‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬افراغ‭ ‬الخرطوم‭ ‬من‭ ‬البعثات‭ ‬يعطي‭ ‬رسالة‭ ‬سلبية

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭: ‬

تواصلت‭ ‬الإثنين‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬جماعي‭ ‬كبيرة‭ ‬للرعايا‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬يومها‭ ‬العاشر،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬لانهاء‭ ‬الاشتباكات‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬لوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكيني‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬لوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬بريغوجين،‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر،‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬النشطة‭ ‬في‭ ‬مالي‭ ‬وجمهورية‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬‮«‬تجلب‭ ‬معها‭ ‬أينما‭ ‬تحركت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكيني‭ ‬ألفريد‭ ‬موتوا‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬أسماءها،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬السوداني‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬موتوا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أصدقائنا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكذلك‭ ‬روسيا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬كانت‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الكيني‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬بالذات‭ ‬ليس‭ ‬مناسبا‭ ‬للانحياز‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬فاعلين‭ ‬أجانب‭ ‬‮«‬يحاولون‭ ‬استخدام‭ ‬السودان‭ ‬ساحة‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬القوى‭ ‬الخارجية‭ ‬بترك‭ ‬السودان‭ ‬وشأنه‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الإعلامي‭ ‬عثمان‭ ‬بندر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النزوح‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬يعط‭ ‬رسالة‭ ‬سلبية‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬القتال‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬قريب‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬اسعد‭ ‬خالد،‭ ‬محام‭ ‬سوداني‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬الموثرة‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ ‬بجدية‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬وهي‭ ‬تستطيعه‭ ‬ذلك‭ ‬لانها‭ ‬تمول‭ ‬الجانبين‭ ‬والا‭ ‬مكن‭ ‬اين‭ ‬يأتي‭ ‬السلاح‭ .‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬وموظفي‭ ‬السفارات‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬بورتسودان‭ ‬لاجلائهم‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬أزيز‭ ‬الرصاص‭ ‬ودوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى،‭ ‬تمكنت‭ ‬عواصم‭ ‬غربية‭ ‬وإقليمية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬آمنة‭ ‬لإخراج‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬بضمان‭ ‬الطرفين‭ ‬المتصارعين،‭ ‬أي‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

وأدت‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬لمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف،‭ ‬ووضعت‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬هائل‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حصيلة‭ ‬متزايدة‭ ‬للضحايا‭.‬

وأعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬إجلاء‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬رعاياه‭ ‬من‭ ‬السودان‭.‬

وقال‭ ‬لصحافيين‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬عملية‭ ‬معقدة‭ ‬وناجحة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬21‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬من‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬أخرجوا‭ ‬فيما‭ ‬غادر‭ ‬سفير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السودان‭.‬

ووجّه‭ ‬بوريل‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬منذ‭ ‬الأحد‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬جوية‭ ‬الى‭ ‬جيبوتي‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬أجلت‭ ‬الى‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬وحملة‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭.

وأوضحت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬سمحت‭ ‬بإجلاء‭ ‬388‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬مواطنون‭ ‬فرنسيون‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬رغبتهم‭ ‬بذلك،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬أوروبيون‭ ‬خصوصا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أفارقة‭ ‬ومن‭ ‬القارة‭ ‬الأميركية‭ ‬وآسيا‮»‬‭.‬

وحمل‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اجلاؤهم‭ ‬جنسيات‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وفنلندا‭ ‬واليونان‭ ‬والمجر‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والسويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وبوروندي‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬وليسوتو‭ ‬والمغرب‭ ‬وناميبيا‭ ‬والنيجر‭ ‬وأوغندا‭ ‬ورواندا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والهند‭ ‬واليابان‭ ‬والفيليبين‭.‬

وشهدت‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬تسارعا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء،‭ ‬ونفذتها‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والصين‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أجلت‭ ‬بسلام‮»‬‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رعاياها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬الجهد‭ ‬لحماية‭ ‬أرواح‭ ‬وممتلكات‭ ‬وسلامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬مواطن‭ ‬صيني‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة،‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬‮«‬استفادت‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬فرصة‭ ‬ضيّقة‮»‬‭ ‬لانجاز‭ ‬الإجلاء‭.‬

وأشار‭ ‬المتحدث‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإغلاق‭ ‬مطارها‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لاندلاع‭ ‬المعارك،‭ ‬‮«‬يستحيل‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

وكانت‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬الأبرز‭ ‬عربيا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬إجلاء‭ ‬436‭ ‬مواطناً‭ ‬من‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الرياض‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬ورعايا‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بحرا‭ ‬الى‭ ‬جدّة،‭ ‬بعد‭ ‬انتقالهم‭ ‬برا‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬السودان‭.‬

وأعلن‭ ‬الأردن‭ ‬السبت‭ ‬بدء‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬أردني،‭ ‬وأكدت‭ ‬بغداد‭ ‬إجلاء‭ ‬14‭ ‬عراقيا‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بورتسودان‮»‬‭ ‬وتواصل‭ ‬الجهود‭ ‬لإجلاء‭ ‬آخرين‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإثنين‭ ‬إجلاء‭ ‬52‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬بورتسودان‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سفينة‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬السعودية‭. ‬كما‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬105‭ ‬ليبيين‭ ‬بالطريقة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬بلادهم‭ ‬الإثنين‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬الاثنين‭ ‬لاجلاء‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والمواطنين،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬العراق‭ ‬وصول‭ ‬14‭ ‬مواطنا‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬بورتسودان‭.‬

وأعلنت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬نقل‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬538‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬بورتسودان‭ ‬ومنه‭ ‬إلى‭ ‬جدة،‭ ‬فيما‭ ‬تنتظر‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬289‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬حكومة‭ ‬تشاد‭ ‬بأنها‭ ‬سترسل‭ ‬طائرات‭ ‬إلى‭ ‬الميناء‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬لجمع‭ ‬438‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬يغادرون‭ ‬الخرطوم‭ ‬بالحافلات‭ ‬إلى‭ ‬بورتسودان‭.‬‮ ‬

وغالبية‭ ‬من‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬دورهم‭ ‬للإجلاء‭ ‬جوا،‭ ‬ضمن‭ ‬قوافل‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬والسيارات‭ ‬الرباعية‭ ‬الدفع‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬بمواكبة‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬نحو‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬خارجها،‭ ‬أو‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭.‬

وتشكل‭ ‬جيبوتي‭ ‬محطة‭ ‬أساسية‭ ‬لعمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬الجوي،‭ ‬حيث‭ ‬تحط‭ ‬فيها‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‭ ‬تنقل‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬السودان‭.‬

وباتت‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬ومضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب،‭ ‬تستضيف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬أفرادها‭ ‬بتنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬الوصول‭ ‬لعشرات‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬المنهكة‭.‬

ومنذ‭ ‬تسارع‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬يثير‭ ‬مسؤولون‭ ‬ومحللون‭ ‬مخاوف‭ ‬متنامية‭ ‬حيال‭ ‬مصير‭ ‬السودانيين‭ ‬وسط‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬احتدام‭ ‬المعارك‭ ‬مجددا‭ ‬متى‭ ‬انتهى‭ ‬إخراج‭ ‬الرعايا‭ ‬الراغبين‭ ‬بذلك‭.‬

وكتب‭ ‬السفير‭ ‬النروجي‭ ‬أندريه‭ ‬ستيانسن‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬خائف‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الآن،‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمصالح‭ ‬الشخصية‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والكلمات‭… ‬كل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬سيئة‮»‬‭.‬

وباتت‭ ‬مغادرة‭ ‬الخرطوم‭ ‬هاجسا‭ ‬يؤرق‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬ونقص‭ ‬المواد‭ ‬التموينية‭ ‬والمياه‭.‬

الا‭ ‬أن‭ ‬المغادرة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬لقطع‭ ‬المسافة‭ ‬نحو‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬شمالا‭ (‬زهاء‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬بلوغ‭ ‬بورتسودان‭ (‬850‭ ‬كيلومترا‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭) ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الانتقال‭ ‬منها‭ ‬بحرا‭ ‬لدولة‭ ‬أخرى‭.‬

وبات‭ ‬الوقود‭ ‬عملة‭ ‬نادرة‭ ‬ومكلفة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬كبير‭ ‬يطال‭ ‬معظم‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭.‬

وحذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬يفرّ‭ ‬الأجانب‭ ‬القادرون‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يزداد‭ ‬تأثير‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الحرج‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

وكذلك‭ ‬قدرت‭ ‬مفوضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬الأممية‭ ‬بأن‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬سيعتمدون‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‭ ‬الذي‭ ‬فرّوا‭ ‬منه‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

واضطرت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لتعليق‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬دقلو‭ ‬والبرهان‭ ‬حليفين‭ ‬عندما‭ ‬نفذا‭ ‬انقلابا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬أطاحا‭ ‬خلاله‭ ‬بالمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتقاسمون‭ ‬السلطة‭ ‬معهم،‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬بنظام‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭.‬

لكن‭ ‬الخلافات‭ ‬والصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬بينهما‭.‬

وتشكّلت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬لمساندة‭ ‬قوات‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬الإقليم‭ ‬الغربي‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬مناطق‭ ‬السودان،‭ ‬أفاد‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬10‭ ‬مركبات‭ ‬وست‭ ‬شاحنات‭ ‬أغذية‭ ‬تعرّضت‭ ‬للسرقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬

وقدّر‭ ‬البرنامج‭ ‬حجم‭ ‬المعونات‭ ‬الغذائية‭ ‬المنهوبة‭ ‬بزهاء‭ ‬‮«‬أربع‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مكعب‮»‬‭.‬