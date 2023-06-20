إجراء قرعة بطولة كأس العراق لكرة صالات السيدات في دهوك

بغداد- الزمان

أجريت في مدينةِ دهوك قرعةُ منافسات بطولة كأس العراق لكرةِ صالات السيدات والتي تنطلق منافساتها بمشاركةِ عشرة فرق من عموم محافظات البلاد.وحضر القرعة عُضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقيّ لكرة القدم رشا طالب ورئيس الاتحاد الفرعي في محافظة دهوك محمد سعيد ورئيسة اللجنة النسويّة بإتحاد الكرة نبراس كامل ورئيس لجنة المسابقات في البطولة سيروان نجم الدين، فضلاً عن ممثلي فرق الأندية، حيث تم استعراض ملابس الفرق التي ستلعب في البطولة. ووفقاً للقرعةِ فإن المجموعة الأولى ضمت فرق أندية القوة الجوية وبلادي وتللسقف والرافدين وفتاة أربيل، فيما تألفت المجموعة الثانية من الزوراء والصناعات الكهربائية وقره قوش وآل بدير وشهربان.

الجولة الأولى

وتشهد مبارياتُ الجولة الأولى إقامةَ أربع مباريات، ففي المجموعة الأولى تجري مباراة الرافدين مع بلادي، واربيل مع تللسقف، فيما يكون فريق القوة الجوية في حالة الانتظار.وفي المجموعةِ الثانية يلعب شهربان مع قره قوش، والزوراء مع آل بدير، ويكون فريق الصناعات الكهربائية في حالة الانتظار.وستحتضن قاعةُ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة دهوك منافساتَ البطولة وتختتم في 26 من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل سحبت، في مقرّ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرعةُ الأدوار النهائيّة لدوري الدرجةِ الأولى لكُرةِ الصالات، التي تنطلق منافساتها في الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي.وجرى خلال القرعة توزيعُ الفرق المتأهلة الـ 10 بين مجموعتين، ضمت الأولى أندية ( النيل – الموارد المائيّة – القوة الجويّة – الأنبار – المعقل)، في حين ضمت المجموعةُ الثانية أنديةَ ( الدفاع الجوي – المثنى – ميسان – النضال – نينوى)، وتم تحديدُ مباريات المجموعة الأولى في العاصمةِ بغداد (قاعة نادي الجيش)، والثانية في مدينةِ كربلاء (قاعة الحكيم).وترأس المؤتمر الفنيّ نائبُ رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة زياد شامل والعضو هاشم رويض.وتلعبُ كل مجموعةٍ مبارياتها بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراةِ النهائيّة، ويلعب الثالثُ والرابع مباراةً فاصلةً لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل إلى الدوري الممتاز إلى جانبِ صاحبي المركزين الأول والثاني.