دعوة لحل الخلافات بين البناء والإصلاح

إجتماع موسّع بين سائرون والفتح يفضي إلى لجنة تنسيقية لإستكمال الحكومة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اتفق قادة تحالفي سائرون والفتح خلال اجتماع موسع عقدوه في بغداد، امس الثلاثاء ، على تشكيل لجنة تنسيقية لاستكمال الحكومة وادامة العمل المشترك داخل مجلس النواب، فيما دعا قيادي في سائرون لتشكيل لجنة مشتركة بين ائتلافي البناء والاصلاح لتسوية خلافاتهما.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء سبل حل الخلافات السياسية والوجود الامريكي في العراق . وأكد المتحدث بإسم ائتلاف الفتح النائب احمد الاسدي تشكيل لجنة تنسيقية بين الفتح وسائرون. وقال في تصريح ان (الاجتماع اسفر عن تشكيل لجنه تنسيقية بين التحالفين لاستكمال الكابينة الوزارية وادامة العمل المشترك في مجمل القضايا داخل مجلس النواب)، لكن الاسدي نفى ما تردد عن بحث الاجتماع ازمة حقيبة الداخلية والمرشح لها. وكان النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني قد افاد في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء بإتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر بشأن استكمال الكابينة الوزارية وخاصة ما يتعلق منها بمرشح وزارة الداخلية. وبالعودة الى مجريات الاجتماع، حذر رئيس تحالف الفتح المنضوي في ائتلاف البناء هادي العامري خلال الاجتماع من ان(أمام العراق تحديات لابد من تجاوزها اهمها الوجود الامريكي)، مضيفا (قد نختلف سياسيا ولكن الفشل سيحسب على تحالفي البناء والاصلاح والإعمار).وشدد العامري على ان (الدستور يرفض الوجود الأجنبي ولن نقبل بأن يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار). بدوره أكد القيادي في سائرون المنضوي في ائتلاف الاصلاح نصار الربيعي ( ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البناء والاصلاح لتسوية خلافاتهما). على صعيد آخر وصل رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة امس إلى بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.ويترأس الطراونة وفدا نيابيا يمثل كتل ولجان المجلس في زيارة عمل تستغرق يومين، يلتقي خلالها بالاضافة الى الحلبوسي كلا من رئيسي الجمهورية والوزراء برهم صالح وعادل عبد المهدي. ويتضمن برنامج الزيارة سبل تعزيز العمل البرلماني العراقي الأردني وتوحيد مواقف المجلسين في الاتحادات العربية والدولية، وتوظيف مواقفهما لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.