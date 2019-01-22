(الزمان) تسلّط الضوء على أخبار مسيحيي العراق خلال عام 2018 (الجزء الثاني )

إجتماعات مكرسة لتكثيف جهود إعمار كنائس الموصل – سامر الياس سعيد

وقال ممثل المجموعة الشبكية في مجلس محافظة نينوى غزوان الداودي لموقع االكتروني “تم تعليق خطط التغيير الديموغرافي في سهل نينوى بعد ضغوط من قبل ممثلي الايزيديين والشبك والمسيحيين والمكونات الأخرى في مجلس محافظة نينوى”.

وأوقف مجلس محافظة نينوى بالفعل إجـــــــــراء اتخذته وزارة الداخلية كان سيتم بموجبه نقل نفوس 450 عائلة عربية الى سهل نينوى.

وقال الداودي “توصلنا إلى تسوية… لتأخير تسجيل العائلات العربية وعدم الالتزام بالأمر حتى يتم إلغاؤه في النهاية.

لا يمكننا قبول تنفيذ الأمر”. وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزارة الداخلية الاتحادية قال رئيس مجـــــــلس محافظة نيـــــــــنوى بشار الكيكي إن على بغداد اعادة النظر بقرارها الأخير لتجنب تغيير ديموغرافي في سهل نينوى.

وقال الكيكي إن ممثلي الاقليات بذلوا جهودا لمنع تنفيذ الخطة، وقال إن العملـــــــية كانت ستفـــــــــسح المجال لدخول المزيد من الاسر العربية بما يسهم في تعريب المنطقة بالكامل.

وحذر ثلاثة أعضاء في مجلس نينوى يمثلون الشبك والايزيديين والمسيحيين من أن الإجراء الإداري سيؤثر سلبا على الاستقرار في سهول نينوى وسيؤدي إلى تغيير ديموغرافي، كما وصفوا في الوقت نفسه هذه العملية بأنها انتهاك للدستور العراقي

10 اب

اقام منتدى برطلي للثقافة والفنون السريــــــــانية بالتعاون مع كنيــــــــسة برطلي الســــــــريانية مهرجانا اســـــــــتذكاريا ليوم تهـــجير المسيحيين من سهل نينوى في 6 / 8 / 2014 .

حضر المهرجان الذي اقيم على حدائق نادي السريان المطران متي متوكا وعدد من الاباء الكهنة رعاة كنائس برطلة وداود بابا عضو مجلس محافظة نينوى والقاضي كرم كوركيس وعدد من اعضاء المجالس المحلية والوجاهية والكنسية ومدراء الدوائر الخدمية والامنية وممثلي الفعاليات والانشطة العاملة في برطلة وسهل نينوى . استهل المهرجان بانشودة (أعيد للتجلّي كان) لكورال كنيسة برطلي وهي من كلمات الشاعر أمير بولص والحان متي مجيد.

ثم كلمة مدير منتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية الذي دعا فيها الكنيسة والمؤسسات المدنية العاملة على الساحة والنخب في ظل غياب الدور الحكومي الى تكثيف الجهود من اجل خلق اجواء مناسبة للعيش للحفاظ على ما تبقى من ابناء شعبنا وفي نفس الوقت لاثبات الحضور الفعال داخل المجتمع. وذكر ايضا (نحن سعداء رغم ألم الذكرى لاننا نستذكرها ونحن قد عدنا الى ديارنا وارضنا بعد ان غبنا عنها اربع سنوات.

(واضاف (ان البداية كانت جيدة باعمار الدور والكنائس ومنشآتها) مطالبا لجان الاعمار الالتفــــــــات الى الدور المهدمة والمحترقة لضمان عودة اهلها. بعدها القى عدد من الشعراء قصائد بالسريانية انصبت مواضيعها في روح المناسبة وبينت حجم المأساة التي عاشها شعبنا من جراء الجريمة. عرض بعد ذلك فلم وثائقي حمل عنوان (برطلي ثلاثية الابعاد) من انتاج منتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية ، تناول الفلم مراحل ثلاث من حياة ابناء برطلي بدءا من احتلال داعش للبلدة المسيحية وتهجير سكانها واخيرا مرحلة العودة والاعمار وتضمن مقاطع نادرة من هذه الفترة. فكان المهرجان بمستوى الذكرى ووثق للجريمة بالكلمة والصورة.

14 اب

قال رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى ان عددا من الكوادر الهندسية التابعة للديوان شاركت بعدة اجتماعات تمحورت حول تكثيف الجهود من اجل اعمار كنائس المدينة القديمة في مدينة الموصل .

وتابع المهندس رعد جليل كجة جي في تصريح ان لجنة تم تشكيلها برئاسة الامين العام لمجلس الوزارء الدكتور مهدي العلاق وعدد من الجهات الرسمية من ضمنها الديوان حيث عقدت اللجنة المذكورة اجتماعين احدهما في العاصمة(بغداد) والاخر بمدينة الموصل وقدم الديوان في الاجتماع الاخير تقريرا بشان متطلبات الكنائس فضلا عن اجتماع اخر يتعلق بسعي منظمة اليونسكو لاعمار الحواضر الدينية بالمدينة حيث اضيف للقاء رئيس الديوان بممثلة المنظمة في العراق حيث تم عقد اجتماع اخر في مدينة الموصل ومثل الديوان في اجتماعي الموصل كلا من معاون مدير عام الدائرة الهندسية في الديوان وميض ناجي جرجيس ومدير قسم مشاريع نينوى المهندس صفاء حنا صفو .. وتابع كجة جي انه في ضوء اجتماع ممثلي اليونسكو في العراق فقد تقرر اقامة مؤتمر بخصوص اعمار مدينة الموصل في فرنسا منتصف ايلول (سبتمبر ) المقبل وسيمثل الديوان مدير قسم مشاريع نينوى المهندس صفاء حنا حيث سيشهد المؤتمر الذي سيقام برعاية منظمة اليونسكو ودول مانحة توقيع عقد بين المنظمة الدولية ودولة الامارات العربية المتحدة لمنح قرض لاعمار جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيسة الساعة للاتين والطاهرة للسريان الكاثوليك ومزاران للايزيديين في سنجار..

22 اب

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم انجيل أثري. وقال معن، في بيان له، إن مكتب مكافحة إجرام سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة وأخذ الموافقات القضـــــــائية القت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتــــــــهم إنجيل أثري عمره 900 سنة يعود لكنيسة “مار توما للسريان الكاثوليك التابعة للأبرشيا والتي تقع في منطقة سوق الشعارين في الموصل القديمة”، كانوا يعتزمون بيعه.

28 اب

شارك نائب السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي عامر حزيران، في الاجتماع الذي دعا إليه ديفد فريمان المسؤول السياسي في القنصلية الأميركية في أربيل مع أحزاب شعبنا. تناول المجتمعون التطورات السياسية والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وسبل إبعاد شعبنا ومناطقه عن هذه الصراعات.

ثم تحدث نائب السكرتير العام للحزب عن قضية شعبنا والسبل الكفيلة بالمحافظة على وجوده، لا سيما في سهل نينوى، لافتاً الى الدور الريادي الذي إضطلعت به قوات سهل نينوى في القتال ضد “داعش” الإرهابي، ومساهمتها ولحد الآن في ترسيخ أمن المنطقة وحماية أبناء شعبنا، وعرض على المجتمعين فكرة توحيد التشكيلات العسكرية لشعبنا من أجل الوصول الى آلية سديدة لإدارة الملف الأمني في سهل نينوى.

5 ايلول

ثمن وزير التربية الدكتور محمد اقبال عمر الصيدلي بالموقف الوطني والانساني للمديرية العامة للدراسة السريانية في الوزارة لاستجابتها لندائه بشان التخفيف عن معاناة اهالي مدينة البصرة من خلال التبرع بعبوات من الماء الصالح للشرب .واكد الصيدلي في بيان تداولته وسائل الاعلام ان المتبرعين بوجبات الماء التي قاربت ال10 الاف سيت من المياه الصالحة للشرب وهما كلا من المديرية العامة للدراسة السريانية ودار النهرين للطباعة اكدوا من خلال مبادرتهم الانسانية على هدفين اولهما انساني والثاني يتعلق بتعزيز الروح الوطنية بين مختلف العراقيين .وكانت وزارة التربية قد اطلقت مبادرة بعنوان (مانعطش) بالتعاون مع منظمة المراة التربـــــــوية لايصال عبوات المياه الصالحة للشرب لاهالي المدينة الجنوبية بعد ما عانوا في الايام الماضــــــــية من شحة المياه الصالحة للشرب ومرورهم بالاجــــــواء الجافة الساخنة .

يتبع