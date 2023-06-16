إجازة أمريكية لعلاج مضاد لأحد أشكال سرطان الغدد الليمفاوية

زوريخ‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أجازت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركية‭ ‬عقاراً‭ ‬جديداً‭ ‬مضاداً‭ ‬للسرطان‭ ‬ابتكرته‭ ‬شركة‭ “‬روش‭” ‬ويرمي‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬شكل‭ ‬صعب‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الغدد‭ ‬الليمفاوية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشركة‭ ‬السويسرية‭ ‬الجمعة‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬العقار‭ ‬المسمى‭ “‬كولومفي‭” (‬Columvi‭) ‬يعالج‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بشكل‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الغدد‭ ‬الليمفاوية،‭ ‬معروف‭ ‬بتسمية‭ ‬لمفوما‭ ‬الخلية‭ ‬البائية‭ ‬الكبيرة‭ ‬المنتشرة‭.‬

وأشارت‭ “‬روش‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‮ ‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والعقاقير‭ ‬الأميركية‭ (‬اف‭ ‬دي‭ ‬ايه‭) ‬أجازت‭ ‬هذا‭ ‬الجسم‭ ‬المضاد‭ ‬ثنائي‭ ‬الخصوصية‭ ‬المنشط‭ ‬للخلايا‭ ‬التائية‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬البالغين‭. ‬وسيكون‭ ‬الدواء‭ ‬متاحاً‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭. ‬وهذا‭ ‬العلاج‭ ‬مخصص‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬أصلاً‭ ‬علاجين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مضاداً‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬الشائع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الدم،‭ ‬لكنهم‭ ‬انتكسوا‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يتماثلوا‭ ‬للشفاء‭ ‬عقب‭ ‬تلقيهم‭ ‬العلاجات‭ ‬المُعتمدة‭ ‬راهناً‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تفاعل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬العلاجات‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭ ‬أصلا،ً‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬ينتكسون‭ ‬أو‭ ‬يقاومون‭ ‬العلاجات،‭ ‬وتكون‭ ‬الخيارات‭ ‬أمامهم‭ ‬محدودة‭ ‬فيما‭ ‬نسبة‭ ‬بقائهم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ضئيلة،‭ ‬بحسب‭ “‬روش‭”. ‬ويطال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬سنوياً،‭ ‬بحسب‭ “‬روش‭” ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬الاولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علم‭ ‬الأورام‭.‬