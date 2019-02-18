إتفاق مع الشيطان – امجد عبدالرحمن الكربولي

مسلسل اميركي اسمه Supernatural كان يعرض على احدى الشاشات كان يتحدث عن عقد يبرمه احد الناس مع الشيطان فيقوم الشيطان بتلبية احتياجات هذا الشخص حتى فترة انتهاء العقد وحين الانتهاء يأخذ الشيطان روح هذا الشخص ليتغذى بها او يرميها في الجحيم

فكرة المسلسل لاقت العديد من التهجم حتى انا كنت اتهجم الا انني اليوم اقول بأن هذا المسلسل هو يمثل الواقع بطريقة مختلفة فكثيرا منا قد صدق الشيطان وابرم معه الصفقة الا ان الشيطان لم يقم بما عليه من واجب حيث انه منذ اول يوم اخذ يمارس شعوذته لم يف هذا الشيطان حتى بأبسط الاشياء وكلما طالبت بحق من حقوقك تعذر بأن المردة من الشياطين لا يقبلون وهذا غير منصوص في دستور الشعوذة

لعل ابليس لا يرضى بما الت اليه الامور لو علم هذه الحقيقة

انقضت اول ستة اشهر من ابرامنا العقد مع شياطيننا في الحكومة وكنا نتسابق ونجتهد في تحسين صورهم حتى اذا عجزنا عن ذكر محاسنهم ذكرنا قلة سيئاتهم وخلوهم من الحسنة لا اعتقد ان احدا من الشعب لا يعلم هذه الحقيقة لكننا كنا نأخذ على عاتقنا تبرير الكثير من اعمالهم متداعين وراء وهم الطائفية ومحاربة الارهاب ونسينا ان الارهاب الاعظم يعيش في انفسهم وليس اكثر لم يكن هذا ليحدث لو اننا رفضنا العقد مع الشيطان في انفسنا مبررين ذلك بأن السيء القريب افضل من جيد بعيد

لم تعد هناك شياطين ولم تعد هناك ملائكة لكن هناك نحن وحسب حيث اننا الشيطان الاول الذي ايقن بخطورة الموقف لكنه استمر بهذا العمل

هنيئا للبرلمان الشعب الذي سيتقاتل مرة اخرى لاجله وهنيئا لصفقات الفساد العلنية وهنيئا لكل متأمل كسر خاطر اخر ولكل ام شهيد موت ابن اخر لتثكل مثلها اخرى هنيئا لاسماكنا الموت قبل ان تقتلها الملوحة وهنيئا لاموالنا الغرق بماء الفساد ثم هنيئا لنا تجديد العقد مع الفساد

– الانبار