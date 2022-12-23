أجواء متقلّبة مصحوبة بأمطار والعظمى في بغداد 19

إتفاق مع إيران وتركيا على عقد لقاءات جديدة بشأن حصص المياه

بغداد – ندى شوكت

افصحت وزارة الموارد المائية، عن تدشين لقاءات جديدة مع الجوار العراقي ،لمناقشة ملف حصص المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (شح الايرادات الميائية أصبح واقعاً لا بد من التعامل معه، فقلتها تؤثر على العراق بشكل كبير جداً سواء كانت تتعلق بطبيعة التغيرات المناخية أو أسباب فنية تخص التوسع بإنشاء السدود الخزنية والمشاريع الاروائية ،ولاسيما من الجانب التركي التي سببت نقص حاد بايرادات نهري دجلة والفرات)، مؤكدا ان (هناك تركيزاً واضحاً ودعماً كبيراً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،لملف المياه والتفاوض مع دول الجوار، حي نجري حراك لتدشين صفحة جديدة بهذا المجال)، مبينا ان (لقاءً كان بين وزير الموارد والسفير الإيراني، كما جرى اتصال بين الوزير والمبعوث الخاص للرئيس التركي للمياه، وخلال اللقاءين والاتصالات ،تم الاتفاق على عودة الزيارات المشتركة واستمرارها وعودة اللقاءات الفنية للتباحث في موضوع المياه وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه)، واستطرد بالقول ان (الدعم الحكومي الكبير لهذا الملف سيكون تأثيره إيجابياً في ديمومة ونجاح العراق في تحقيق مطالبه في الحصول على حصة عادلة من المياه)، مبينا ان (الوزارة لديها خطط واضحة لمواجهة شح المياه وتنفيذ المشاريع قريبة أو بعيدة الأمد من أجل ذلك)، ومضى الى القول ان (خطة واسعة لإنشاء سدود صغيرة ،نستطيع من خلالها الاستفادة من إيرادات العراق المتحققة من خلال الأمطار والسيول الواردة من الوديان والمنخفضات، فضلاً عن جانب التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الري)، ولفت الى انه (سيتم إدارة المياه بطريقة مثلى ،من حيث إطلاقات المياه لتلبية متطلبات الزراعة في الموسم الزراعي الشتوي وتلبية متطلبات المياه الخام بمحطات الإسالة في مياه الشرب)، واضاف ان (تحسناً في كمية الإيرادات الواردة لمناطق الأهوار، ولاسيما بعد معاناتها من شح كبير من المياه في المدة السابقة، وهناك تعزيز لمعالجة ودفع اللسان الملحي لتحسين شط العرب، ونحن نستهدف بعض المناطق التي عانت من شح المياه من أجل تحسين الواقع الاروائي وتأمين الحصص المائية، فضلا عن القيام بحملة كبيرة برفع ومنع التجاوزات التي تحدث خصوصاً على الحصص المائية). الى ذلك ، توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت غائما مصحوبا بامطار تختلف شدتها من منطقة الى اخرى. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في المناطق كافة غائما مصحوبا بأمطار رعدية ويتحسن تدريجياً، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، حيث تسجل العظمى في بغداد 19 مئوية)، واضاف ان (طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة بعد الظهر في أقسام المنطقة الوسطى ،كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق). وكان متنبىء جوي ،قد حذر من هطول أمطار شديدة في بغداد.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس أنه (بغداد و وميسان وواسط والبصرة على موعد مع أمطار شديدة رعدية وسيول جارفة في مدن شرق البلاد).