بغداد تعد التقارب بين الرياض وطهران إنجازاً لإستقرار المنطقة ومراقبون :

إتفاق عودة العلاقات خطوة مفاجئة لإسرائيل ستزيد تعقيد مساعي التطبيع

بغداد – قصي منذر

عد مراقبون للشأن السياسي الاقليمي ،اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وايران يمثل خطوة مفاجئة لمساعي اسرائيل في تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة ،واكدوا انه بمثابة انهيار للجدار الدفاعي الاقليمي الذي بنته الحكومة الاسرائيلية ضد ايران، في وقت وصفت بغداد تقارب البلدين من جديد بانه انجاز تاريخي نحو استقرار المنطقة. وكتب الاعرجي في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس (باركنا خلال اتصال هاتفي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الاتفاق التأريخي المهم بين السعودية وإيران وعودة العلاقات بين البلدين)، واكد ان (الاتفاق إنجازا يصب في مصلحة استقرار المنطقة، ويؤسس لهدوء سياسي يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة والعالم). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد رأى ان الاتفاق سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية. وقال بيان ان (السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من شمخاني، عبر خلاله عن شكره للعراق لدوره في المفاوضات بين البلدين، والجهود العراقية التي بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في بكين)، وهنأ السوداني (شمخاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق بينهما)، مؤكداً أن (هذا الاتفاق سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها، ويوفر المزيد من فرص التنمية والازدهار). فيما يرى مراقبون ،أن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها السعودية لإعادة العلاقات مع إيران ستزيد من تعقيد المساعي الدبلوماسية لاسرائيل التي تتوق لإبرام اتفاق مع المملكة. وبعد سبع سنوات من قطع العلاقات بينهما، أعلنت الرياض وطهران اول امس، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي الموقعة قبل أكثر من 20 عامًا. لكن الاتفاق الذي جرى بوساطة صينية قوبل بانتقادات حادة وُجهت في إسرائيل لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي قال سابقًا إنه (يعمل على إشراك السعودية ضمن تحالف إقليمي ضد إيران). وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن ان (الاتفاق السعودي الإيراني ،هو فشل تام وخطر لسياسة الحكومة الإسرائيلية الخارجية،وانه بمثابة انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران). بدوره ، قال المراقبون ان التداعيات الفعلية للاتفاق أبعد من أن تكون واضحة سواء بالنسبة للتعاون السعودي الإيراني أو لعلاقة إسرائيل بالرياض. وقال الخبير السعودي عزيز الغشيان أن (الفكرة القائلة بأن عدو عدوي هو صديقي ، نادرا ما تصرفت السعودية على هذا الأساس، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل الستراتيجية)، واشار الى انه (بعد إعلان الجمعة الماضية ،نرى بوضوح أن السعودية أعطت الأولوية للتقارب مع إيران على التقارب العلني مع إسرائيل ، وهذا لا يعني أن مواصلة العلاقات الهادئة جدًا مع إسرائيل ستتوقف ،فالآن العلاقة مع إيران هي أحد المتغيرات وهو جزء من الحسابات) على حد تعبيره،من جانبه ، قال الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنغهام عمر كريم إن (تصاعد العنف الإسرائيلي الفلسطيني هذا العام جعل التقدم باتجاه إقامة علاقات في العلن غير مرجح على المدى القصير)، واضاف (ليس لدى السعوديين حافز الآن للتطبيع السريع مع إسرائيل) على حد قوله، ورأى براين كاتوليس من معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن (الاتفاق السعودي الإيراني الجديد قد يؤدي إلى إحداث فجوة أوسع بين إسرائيل والسعودية إذا أسفر ذلك عن انفتاح دبلوماسي أوسع بين المملكة وإيران، فإسرائيل تقابل بالتشكيك أي تعامل دبلوماسي مع النظام في طهران)، مؤكدا ان (ذلك يجعل الاتفاق السعودي الإيراني نصرا دبلوماسيا واضحا لإيران وضربة لنتانياهو). من جهتها قالت الباحثة في المعهد فاطمة أبو الأسرار إن (الاتفاق مجاله محدود نسبيًا لأنه يركز على قضايا محددة مثل إعادة فتح السفارات واستئناف العلاقات التجارية ،وكذلك الأمن ودرء الهجمات)، واشارت الى ان (هذه الخطوات ضرورية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتخفيف التوتر بين البلدين، غير أنها لا تعالج الخلافات الأيديولوجية والسياسية الأوسع التي كانت الأساس وراء الخصومة طويلة الأمد بينهما).