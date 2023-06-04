إتفاق على منفذ لزائري الأربعين من تركيا وأذربيجان

طهران – رزاق نامقي

اعلن محافظ أذربيجان الايرانية، محمد صادق معتمديان، عن اتفاقيات مع اقليم كردستان لتخصيص منفذ تمرجين الحدودي لعبور زوار العتبات المقدسة من منطقة القوقاز الى العراق.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام الاجتماع المشترك مع محافظي اقليم كوردستان، صرح معتمديان (اننا استضفنا محافظي اقليم كردستان العراق ومحافظي كردستان وكرمناشاه لمناقشة تسهيل التبادلات الحدودية). وقال ان (هذا الاجتماع الأول هو لمحافظي المحافظات الحدودية الايرانية مع محافظي إقليم كردستان الذي عقد بناءً على سياسات الحكومة الايرانية الحالية وبنهج اقتصادي). واوضح أن (أهم أولوية لعقد اجتماع مشترك هو الاستفادة من قدرات دول الجوار)، وتابع (لدينا اتفاقية علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جميع المحافظات الحدودية المجاورة منذ بداية الحكومة الايرانية الحالية ونحن نحاول تطويرها)، واضاف انه (في العامين الماضيين ، شهدنا تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين سكان محافظة أذربيجان غربي وإقليم كردستان العراق). وفي إشارة إلى حضور وزير الداخلية الايراني في هذا الاجتماع الذي عقد بمدينة ارومية مركز المحافظة، قال معتمديان إن (أول لقاء تآزر وتعامل بين محافظى إقليم كردستان العراق ومحافظي غرب إيران عقد بحضور وزير الداخلية، والذي تمخض عن أخبار سارة لكلا المنطقتين). وفي معرض تأكيده على الاستخدام المتبادل لقدرات المنطقتين ، قال إن (تطوير الأسواق الحدودية ، وفتح المنافذ الحدودية على مدار 24 ساعة ، ورفع مستوى الإجراءات الجمركية، والتمهيد لتنفيذ البرامج كانت من بين أهم الاتفاقيات بين الطرفين في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف). واشار إلى (تعامل الجانبين بشأن عبور الزوار خلال الأربعين الحسيني)، وقال (في العام الماضي ، وللمرة الاولى من خلال تعاون إقليم كردستان العراق وموافقة مقر الأربعين في البلاد، شهدنا اعادة افتتاح منفذ (تمرجين) الحدودي في بيرانشهر بمحافظة أذربيجان غربي، ومنفذ باشماق الحدودي بمحافظة كردستان أمام عبور الزوار الايرانيين). وتابع انه (على الرغم من التجربة الأولى، كان لدينا تعاون جيد، مما كسب رضا الزوار الذين يسافرون عبر هذه المنطقة.كما أشار معتمديان إلى خطط هذا العام خلال الأربعين الحسيني)، وبحسب الاتفاق فإن (إقليم كردستان العراق مستعد لعبور 500 ألف شخص من هذه الحدود خلال العام الجاري).