عبد الغني يتفقّد معمل فصل وتسييل الغاز قبل إفتتاحه في أيار

إتفاق على إستئناف تصدير النفط إلى مصفاة الأردن

بغداد – قصي منذر

يعتزم العراق ، توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف تصدير النفط الخام عبر مصفاة البترول الاردنية بعد نفاد الاتفاق السابق الذي كان بموجبه تصدر كمية مقدارها عشرة الاف برميل يوميا. وقالت شركة تسويق النفط سومو التابعة لوزارة النفط في بيان تابعته (الزمان) امس ان (مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين وزارة النفط ونظيرتها الأردنية ،تتضمن تزويد الجانب الأردني بنفط خام كركوك وبكمية مقدارها عشرة الاف برميل يوميا، وانتهى العمل بها في 31 اذار الماضي ،وبناء عليه قد تم إيقاف تجهيز النفط الخام إلى مصفاة البترول الأردنية)، واضاف ان (مجلس الوزراء وافق على طلب الجانب الأردني، بشأن إبرام مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين ، وسيتم توقيعها قريبا ومن ثم استئناف تجهيز النفط الخام إلى مصفاة البترول الأردنية بعد توقيع عقد التجهيز). وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية وتحويله الى طاقة مفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة بوقود الغاز .وقال الوزير حيان عبد الغني خلال تفقده مشروع معمل البصرة لفصل وتسييل الغاز الطبيعي إن (هذا المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الغاز بطاقة 400 مقمقباليوم، ينفذ على مرحلتين، طاقة كل وحدة إنتاجية منهما 200 مقمق)، مؤكدا ان (المشروع سيمنع أيضا طرح كمية 30 مليون طنا من غاز ثاني اوكسيد الكاربون المكافئ الى الجو او الفضاء، بفضل معامل معالجة الغاز الحامضي وفصل وتسييل السوائل التي جرى تصنيعها وفق احدث المعايير الدولية المعتمدة ، وتدار من قبل شركتي غاز البصرة والجنوب)، ولفت الى ان (زيارته لموقع المشروع تأتي ضمن متابعته اليومية لمراحل تنفيذ المشروع والاطلاع على الإجراءات والخطوات النهائية قبل بدء التشغيل التجريبي للمعمل وتدشينه نهاية شهر أيار المقبل)، وتابع ان (الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحويلها الى طاقة مفيدة، الذي أكد عليها المنهاج الحكومي). من جانبه ، قال وكيل المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم ان (متابعة الوزير لادق تفاصيل تنفيذ المشروع ،منحتنا زخماً اضافياً لانجاز المشروع في موعده المقرر ، وان هذا المشروع يعالج الغاز الحامضي من حقلي الرميلة الشمالي وغرب القرنة). كما زار عبد الغني ، أكاديمية المحاربين المصابين بمتلازمة داون. وقال عبد الغني ان (وزارة النفط ومن خلال تواجدها داخل مجلس الوزراء داعمة للمنظمات الانسانية ، حيث تم المصادقة على تخصيص قطعة ارض لأكاديمية المحاربين)، واشار الى (توجيه الملاكات الهندسية في شركة نفط البصرة بأجراء التصاميم المناسبة لأنشاء مركز خاص بالأكاديمية يليق بهم والخدمات التي تقدم لهم والرعاية الخاصة الممنوحة لهم).