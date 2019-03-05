وفد كردي في بغداد قريباً لتطبيع أوضاع المدينة

إتفاق شامل بين الديمقراطي والإتحاد الوطني بشأن حكومة كردستان ومحافظ كركوك

اربيل – فريد حسن

وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني إتفاقاً سياسياً شاملاً بخصوص تشكيل حكومة الاقليم وتسمية محافظ كركوك، اثر توصلهما الى اتفاق نهائي بعد مفاوضات مطولة. ووقع الاتفاقية عن الوطني نائب الامين العام للاتحاد كوسرت رسول وعن الديمقراطي نائب رئيس الحزب نيجيرفان البارزاني. وقالت مصادر امس ان (الاتحاد الوطني أبلغ الديمقراطي أن رزكار علي هو المرشح الوحيد لمنصب محافظ كركوك، بشرط ان يبدأ مهامه بعد ان يتم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل برلمان الاقليم، وأن يصوت اعضاء كتلتي الحزبين في مجلس كركوك على تنصيبه محافظاً).وتضمن الاتفاق ايضا على (تشكيل حكومة الاقليم وانتخاب رئيس الاقليم قبل عيد نوروز في آذار الجاري وعقد برلمان الاقليم جلسة خلال أسبوع يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبرلمان عن الاتحاد الوطني).

وفد رفيع

وكشف مصدر امس عن تقديم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وعدا للاتحاد الوطني خلال اجتماعه الأحد مع وفد رفيع من الوطني برئاسة رسول، بأن اختيار محافظ لكركوك سيكون وفقاً لما يريده الاتحاد.وأضاف المصدر ان (وفداً من حكومة كردستان سيزور بغداد بقصد تطبيع الأوضاع في كركوك، ما يعني أن اختيار المحافظ سيتم بعد تشكيل حكومة جديدة في الإقليم).وقال مسؤول في الاتحاد الوطني إن (إبداء الاتحاد مرونة في ما يتعلق بكركوك، يعني موافقته على أن يكون اختيار محافظ جديد بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي، وما تبقى يتعلق بموافقة الديمقراطي على تنصيب محافظ كركوك بأقرب وقت).

منصب محافظ

ونفى عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني سعدي أحمد پ?رە أنباء تحدثت عن ترشيح نفسه لمنصب محافظ كركوك.وأكد في بيان ان الوثيقة التي نشرت بهذا الشأن (مزورة وغير حقيقية).وأكد أنه (لم يرشح نفسه لهذا المنصب، لأنه إستحقاق للاتحاد في كركوك، وهو ليس من سكنة المدينة) من جانبها حذرت الجبهة التركمانية، امس من أزمة جديدة في كركوك بعد توصل الديمقراطي والوطني الى اتفاق يتضمن حسم منصب محافظ كركوك.وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في بيان إن (كركوك النفطية، وخصوصيتها التركمانية وعراقية وجودها، ستفجر أزمة جديدة وستحرق العراق والمنطقة اذا لا يتم التعامل معها بحذر)، بحسب قوله . وتابع أن (محاولات الحزبين الكرديين جعل كركوك صفقة بين أربيل وبغداد خاطئة والا سيتفرقان الى ادارتين مستقلتين)، مضيفا أن(محاولة الديمقراطي الكردستاني اخضاع بغداد الى ضغوطات اقليمية ومحاولتهم السيطرة على كركوك أمنياً وعسكرياً بعد أحداث 16 تشرين الأول مسار خاطئ، وعلى بغداد الافصاح عن رأيها بشأن مطاليب الاقليم بانهاء الوجود العسكري الحكومي في كركوك بصراحة وليست بمجاملة).ورأى الصالحي أن (محاولة الاتحاد الوطني الكردستاني بالعودة الى كركوك سياسيا هي أيضا خطأ جسيم)، مؤكدا أنه (لن يتم تقرير مصير كركوك من خارجها وأن قضية كركوك تحل بين مكوناتها وبغداد)، مشيرا الى ان (منصب المحافظ استحقاق سياسي للتركمان).

من جهة اخرى أفرجت محكمة السليمانية الاثنين عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة بعد يوم من اعتقاله في السليمانية بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.واعتقلت القوات الامنية في وقت سابق من يوم امس أكثر من ج من مناصري حراك الجيل الجديد بينهم إثنان من قياديي الحراك، هما مدير العلاقات العامة في الحراك آرام سعيد والمسؤول الاعلامي للحراك ريبوار عبد الرحمن. كما اعتقلت طاقمين من كوادر قناة أن آر تي كانوا بالقرب من محكمة السليمانية.واعرب تحالف الإصلاح والإعمار في بيان امس عن استغرابه الشديد من اعتقال عبد الواحد وعدد من أنصار حركته، وطالب بإطلاقهم. على صعيد اخر أعلنت حكومة كردستان عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى انتفاضة الاقليم ضد النظام السابق عام 1991 وفق بيان المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي . وفي بيان آخر حددت حكومة الاقليم عطل شهر آذار الجاري وهي يوم الاثنين 11 منه لمناسبة ذكرى توقيع اتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970 وتحرير اربيل في انتفاضة 1991. ويوم الخميس الموافق للرابع عشر منه لمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم مصطفى البارزاني فيما تبدأ عطلة عيد نوروز يوم الاربعاء 20 اذار وتستمر حتى السبت 23 ويبدأ الدوام الرسمي في مؤسسات الاقليم يوم الاحد الموافق 24 اذار.