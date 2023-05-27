إتفاقية تعاون مشتركة بين بغداد والدوحة في كرة اليد

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد القطري. وقال عضو الاتحاد والمتحدث باسمه كاظم كامل في تصريح صحفي إن رئيس الاتحاد العراقي بكرة اليد أحمد رياض ناقش مع نظيره القطري أحمد الشعبي خلال زيارته الحالية الى الدوحة إمكانية التوقيع على اتفاقية ثنائية مشتركة تجمع اتحادي اللعبة من أجل الاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين. وبين أن هذه الاتفاقية ستشمل تبادل الزيارات والمباريات الودية الدولية بين مختلف الفئات العمرية فضلا عن استثمار الخبرات التحكيمية والتدريبية والخدمات العلاجية نظرا للتطور الملموس الذي شهده قطر مؤخرا وكذلك المشاركة في البطولات التي ستقام مستقبلا في البلدين. يذكر أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة وسيبدأ العمل بها في قادم الأيام.