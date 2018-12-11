إتفاقية برتون وودز 1944 – قيس الجنابي

هي الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت أمريكا بموجب تلك الاتفاقية وأمام دول العالم بانها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات

و تنص الاتفاقية على أن من يسلم أمريكا 35 دولارًا تسلمه أمريكا أوقية من الذهب.

أي : إنك إذا ذهبت ا

إلى البنك المركزي الأمريكي بإمكانك استبدال 35 دولارًا بأونصة من الذهب، و الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك….

وحينها صار الدولار يُسمّى (عملة صعبة) و اكتسب ثقة دولية

وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيه له من الذهب

فقامت الدول بجمع أكبر قدر من الدولارات في خزائنها على أمل تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت…..

واستمر الوضع على هذا الحال زمنًا حتى خرج الرئيس نيكسون في السبعينات على العالم فجأة في مشهد لا يتصوره أحد حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعًا بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب

وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدًا عن وجود غطاء من الذهب و أنها اشترت ثروات الشعوب و امتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضر لا غطاء ذهبياً لها.

أي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستـــــكتبه عليها فــــهي 10 أو 100 أو 500 دولار.

بينما الثلاث ورقات هن نفس القيمة و الخامة و نفس الوهم فقط أختلف الرقم المطبوع….

أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيُعوَّمُ

أي ينزل في السوق تحت المضاربة، و سعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا و اقتصادها

و كأن هذه القوة الاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم !!

فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد

لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات

في بنوكها سيصبح ورقًا بلا قيمة و هي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون

سُميّت هذه الحادثة الفاجعة عالميًا صدمة نيكسون (Nixon shock) ويكفيك أن تكتب (Nixon shock) في محركات البحث لتكتشف انها حادثة كتبت عنها آلاف الصفحات و التحليلات و الدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب

نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة :

(يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، و يجب ان يلعبوها كما وضعناها). و لا زال هذا النظام قائمًا حتى اليوم.

أمريكا تطبع ما تشاء من الورق و تشتري به بضائع جميع الشعوب

قال بوتين : (أمريكا تسرق العالم)