إحباط أكبر عملية تهريب لسعات الأنترنت في كركوك

إتصالات كربلاء: تسويق خطوط ضوئية وتوزيع أجهزة مجاناً للمشتركين

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

باشرت مديرية اتصالات ومعلوماتية كربلاء التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بتسويق عدد من الخطوط الهاتفية الضوئية ضمن مشروع شبكة النفاذ الضوئي في المحافظة. وبحسب بيان تلقته(الزمان) امس فإن(المشروع شمل مناطق عدة منها احياء التحدي والاطباء والصمود والسلام وهي احياء تقع بمركز المحافظة بسعة كلية تبلغ خمسة آلاف خط ضوئي) مشيرا الى(استحداث عدد من المكاتب التسويقية التي افتتحتها الشركة وهي الشركة المشغلة والمسوقة للمشروع).ووفقا للبيان فقد افاد اصحاب المكاتب بتزايد الطلبات المقدمة من المواطنين للاشتراك بسبب كفاءة الخدمة قياسا بالخدمات السابقة حيث بلغ عدد الخطوط المباعة بلغ 75 خط ضوئي الى جانب اكثر من مئة ضمن الخطوط المحجوزة للمواطنين. وقال المديرية انها تعتزم توسيع الشبكة الضوئية وشمول مناطق اخرى ليصل عدد الخطوط المسوقة الى ثلاثة آلاف و500 خط خلال الاشهر. من جهة اخرى أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات عن إحباط أكبر عمليات تهريب سعات الانترنت في محافظة كركوك.وقالت في بيان امس ان (الفريق الهندسي المختص التابع الى مكتب هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الشمالية تمكن بالتنسيق مع هيئة النزاهة وجهاز الامن الوطني ووزارة الاتصالات-الشركة العامة للاتصالات من ضبط أكبر عملية تهريب سعات الانترنت تكلف الدولة ملايين الدولارات)، مشيرة الى ان (الفريق المختص تمكن عبر متابعة دقيقة من تحديد عمليات التهريب ومصادرة الابراج التابعة للشركات المخالفة التي تقوم بتهريب سعات الانترنت الى كركوك عبر ناحية التون كبري بإستخدام الوصلات المايكرووية غير المرخصة من الهيئة).ولفت البيان الى (قيام الفريق الفني المكون من الجهات اعلاه بقطع كابلات ضوئية غير مرخص تهرّب آلاف الميكات من سعات الانترنت في المحافظة التي تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي للبلد فضلا، عن الجانب الامني للسعات المهربة التي لاتخضع لمراقبة الحكومة العراقية).