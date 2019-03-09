إقامة مؤتمر العراق الإلكتروني والأمن السيبراني

إتصالات ذي قار تعيد تشغيل بدالتين ومديريات المثنى وكركوك ونينوى تواصل نشاطاتها

الناصرية – باسم الركابي

بغداد – لزمان

نجحت الكوادر العاملة في مديرية اتصالات ذي قار بتشغيل بدالة مجمع الشهداء بعد توقفها لاسباب فنية وبرمجة النظام الخاص بالتشغيل وادخالها الخدمة اضافة الى تشغيل البدالة المرتبطة مع سوفت سويج الناصرية في مجمع الشامية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (النفاذ الضوئي تشمل لمنطقة سومر وبدالات مركز المحافظة 23-24 اضافة الى محافظات البصرة والعمارة والنجف وموقع الكوفة حيث تم اعادة البرامجيات والصيانة وتشغيلها بصورة جيدة كما تواصل المديرية اعمالها اليومية في متابعة شكاوى المشتركين لاعادة خدمة الهواتف الارضية للدوائر الحكومية والمواطنيين حيث تم خلال شهر كانون الثاني وشباط من اعادة 35 خط منها 20 خط حكومي و15 خط للمواطنين في مناطق متفرقة من مركز مدينة الناصرية اضافة الى عملها في تسليك خطوط الشبكة وتنظيمها).

واضاف (اما في مديرية اتصالات المثنى فقد نفذت هيئة الكابل في مجمع اليرموك حملتها في اصلاح الكابلات المغذية للتقاسيم (5/4/3/2/1) التابعة لكابينة 78 حي الخضــــــراء وابدال كابل سعة 50 خـــط بطول 12م وابدال كابل سعة 10 زوج وبطول 35م مع التوصيل واللحام باستخدام 4 عقد متوسطة وتم ايصال الخدمة الهاتفية لمشتركي الهاتف في المنطقة).

انجاز معاملات

وتواصل اتصالات نينوى إنجاز معاملات اصحاب الأبراج واخذ تعهدات خطيه من أصحابها وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني حيث تم إكمال ما يقارب معاملة لحد الان والعمل مستمر لإنجاز معاملات وتعهدات باقي اصحاب الأبراج والشركات وفي اتصالات كركوك نفذ قسم التراسل وهيئة الكابل الضوئي في المديرية كركوك تنفيذ مد وربط كابل ضوئي الى مقر استخبارات مكتب مكافحة الإرهاب.

من جهة اخرى اقامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية مؤتمر العراق الالكتروني والامن السيبراني الرابع الذي جرت وقائعه على احدى قاعات فندق بابل ببغداد الثلاثاء 5/3/2019 مناقشة الامن السيبراني والجريمة الالكترونية وتداعياتها وكيفية حماية المجتمع من ملابساتها بما يتناسب مع المعطيات التقنية الجديدة.

وحضر المؤتمرممثل وزير الاتصالات الوكيل الفني الاقدم امير البياتي والمستشار الفني لوزارة الاتصالات هيام الياسري وعدد من ممثلي الوزارات الامنية والخدمية ومشاركة مجموعة من الشركات العراقية والاجنبية وجمع من الشخصيات المتخصصة والمعنية بالشان الاتصالاتي والامن الالكتروني. وقال البياتي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا المؤتمرينعقد استجابة للبرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ويقوم على ان للاتصالات دورا مهما في اعمال التنمية وتطوير البلاد اضافة الى قدرتها على احداث تغيير جذري بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدانة كخطوة لبناء الدولة الجديدة).

كما استعرض البياتي اعمال الوزارة وانجازاتها بما يخدم اهداف المرحلة والتي تتطلب تحديث البنى التحتية مقترنة بالتقنيات الحديثة في اشارة منه الى امرار السعات الدولية عبرالعراق الذي يعد محورا مهما انطلاقا من موقعه الجغرافي الذي يؤهلة لامرارها عبر المنافذ البحرية من خلال الكوابل البحرية التي تم انجازها في الفترة الماضية والوزارة ماضية باتجاه تطوير هذا الجانب المهم وكذلك المنافذ البرية اضافة الى السعات المستخدمة في مشاريع النفاذ الضوئي الذي يوفر للمواطن العراقي باقة من الخدمات المتنوعة بقوة وسرعة وجودة عالية واختتم البياتي حديثه مبينا اسهام الوزارة وشركاتها في ربط كافة المؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات وتامين نقل البيانات وهذا يدخل ضمن تطبيقات الحكومة الالكترونية الذي قطعت فيه الوزارة شوطا كبيرا في مراحل انجازه). وتضمن المؤتمر حلقات نقاشية من قبل عدد من المتخصصين في الشان الاتصالاتي والامن السيبراني كمحور مهم في السيطرة على الجريمة الالكترونية وكيفية المحافظة على المجتمع من اضرارها التي تحدثها وسائل الجريمة الالكترونية المتعددة من خلال نشر الوعي الالكتروني وفي نهاية المؤتمر تم توزيع الدروع والجوائز التقديرية على الشركات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المؤتمرالاتصالات .