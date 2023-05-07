إتحاد غوام يحصل على ملاحظات قيّمة من زيارة برنامج مساعدة كرة القدم النسائية

{ كولامبور- وكالات – أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارة تقييمية لاتحاد غوام لكرة القدم، كجزء من برنامج مساعدة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (WAP) وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 نيسان/أبريل 2023 مما يؤكد عزمه على أن يصبح الاتحاد القاري الرائد في العالم من خلال تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء، لا سيما كرة القدم للسيدات.

خلال الزيارة، التقت رئيسة قسم كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي، باي ليلي، بمسؤولي اتحاد غوام لكرة القدم، بمن فيهم رئيس الاتحاد فالنتينو سان جيل، والأمين العام جوزيف سيبيدا، ونائبة الرئيس ورئيسة لجنة المرأة في اتحاد غوام، تينا إستيفيس، حيث تم مشاركة خطة تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتزويد اتحاد غوام لكرة القدم بالأدوات المناسبة لتطوير كرة القدم للسيدات في البلاد، من خلال برنامج مساعدة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

مع استضافة غوام لمباريات المجموعة الثامنة من تصفيات الدور الأول المؤهلة لكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، حصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على فرصة مشاهدة أداء المنتخب غوام للناشئات على المستوى القاري، مما ساعدهم على تقديم الخبرة الفنية حول النهج الذي يجب أن يتبعه اتحاد كرة القدم في غوام لتحقيق التنمية الشاملة لكرة القدم للسيدات.

كما التقت باي ليلي أيضاً بأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد غوام لكرة القدم، والمدير الفني، روس أوا، ومدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، وكذلك رؤساء الأندية المتنافسة في البطولات المحلية في البلاد، حيث أطلعتهم على أحدث الاتجاهات الدولية حتى يتمكنوا من تنفيذها في بلادهم، إضافة إلى الأنظمة المحلية لمساعدة كرة القدم للسيدات على التــــــطور بشكل أكبر.

مساعدة المرأة

وفي حديثها عن تأثير الزيارة ضمن برنامج مساعدة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قالت روس أوا: يُعرب اتحاد غوام لكرة القدم عن امتنانه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لترتيب هذه الزيارة التي سمحت لرئيسة قسم كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي بمشاركة معرفتها وخبراتها الواسعة معنا.

وأضافت: لقد كانت الإحصاءات قيّمة للغاية، وستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من النمو والتحسن عبر جميع فرق السيدات في غوام، ونحن ممتنون للدعم والتوجيه الذي قـــــــدمه برنامج مساعدة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضحت: بدعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستعمل التوصيات الواردة من خلال هذه الزيارة على توجيهنا من أجل تحقيق الرؤية المحددة في خطتنا الاستراتيجية، كما ستشجعنا على ضمان تعزيز انتشار كرة القدم للسيدات بشكل عام في الجزيرة.

كما لوحظت الجهود المتضافرة التي بذلها اتحاد غوام لكرة القدم للترويج لكرة القدم للسيدات وتطويرها، حيث أوضحت قيادة الاتحاد عزمها على رفع معايير اللعبة على مستوى السيدات في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

يبلغ عدد سكان الجزيرة 170 ألف نسمة، وسرعان ما تبرز كرة القدم باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية فيها، حيث حظي منتخبها الوطني للسيدات باهتمام خاص، وذلك بسبب جهود اتحاد كرة القدم في غوام المستمرة لتحسين تصنيفه في الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال التطوير الشـــــــــامل لكرة القدم للسيدات.