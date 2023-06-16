إتحاد بناء الأجسام يستأنف مسابقاته ببطولة كركوك

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، استئناف مسابقاته بإقامة بطولة كركوك. وقال المنسق الإعلامي للاتحاد هشام الواني في تصريح صحفي إن فعاليات بطولة العراق للفيزيك والماسكلر فيزيك الشباب والماستر والمتقدمين ستنطلق غداً في محافظة كركوك، حيث تبدأ فعاليات اليوم الاول بالمؤتمر الفني وقياس الاطوال الساعة العاشرة صباحاً. وبين أن اليوم الأول سيشهد أيضاً منافسة الشباب والماستر (عصراً) للفيزك والماسكلر وتختتم البطولة يوم السبت بمنافسة فئة المتقدمين للفيزك والماسكلر، حيث يتوجب على اللاعب جلب البطاقة الموحدة او الجواز لفئتي الشباب والماستر. وتستمر البطولة لمدة يومين متتاليين على مسرح المركز الثقافي في كركوك. وعلى صعيد اخر يواصل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للرجال والنساء تدريباته اليومية في معسكره الداخلي ببغداد استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العربية والتي تستضيفها خمس مدن جزائرية خلال الشهر المقبل. وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تابعته وكالة الأنباء العراقية أن برنامج الإعداد المحلي للطاولة العراقية يستمر منذ منتصف الشهر الماضي في قاعة وزارة الشباب والرياضة لغاية بدء المعسكر الخارجي الثاني الذي يقيمه المنتخب في إيران على نفقة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية منتصف الشهر الحالي ويستمر حتى موعد السفر إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في دورة العربية.وأضاف، أن معسكر إيران يحظى بدعم مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية، إذ يعد محطة مهمة على طريق تحضير اللاعبين للدورة العربية وفرصة كبيرة لهم لكسب الخبرة، وتنويع أسلوب اللعبة الكفيلة برفع مستواهم الفني والبدني إذ تشكِّل دورة الألعاب العربية امتحاناً حقيقيّاً للرياضة العراقية ومعياراً عملياً لمستوى لعبة تنس الطاولة التي ينتظر منها أن تحقق مركزاً متقدماً في المنافسة. وتابع، أن قائمة المنتخب ضمَّت المدرِّبيِنَ بنهام محمدي ومحمد صمدي وحكمت جواد وعقيل جبار، واللاعبين كل من أمير ثامر وجياد نوزاد ومحمد زياد وعمر إياد وحسين علي عاكف، فيما ضمت قائمة منتخب النساء كل من نبأ سمير وبسمة مؤيد وبثينة حسن وسجى سمير وأسماء علي.