إتحاد الملاكمة العراقي يجدّد الثقة برئيسه السابق

بغداد- الزمان

جددت الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة العراقي، ثقتها بالرئيس السابق علي تكليف رئيساً للاتحاد العراقي للملاكمة لأربع سنوات مقبلة.وجرت الانتخابات بحضور رئيس الاتحاد العربي عضو الاتحاد الدولي القطري يوسف الكاظم.وأقيمت الانتخابات بحضور الهيئة العامة بكامل النصاب تحت إشراف الاتحاد الدولي وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي القطري يوسف الكاظم في فندق المنصور ميليا بالعاصمة بغداد.كما جرت اليوم انتخابات الهيئة الادارية لنادي القاسم الرياضي لاختيار مجلس إدارة النادي لأربع سنوات مقبلة.وأسفرت النتائج عن فوز كل من، ابو رضا الكعبي 154 حسام ناصر 199 وليد غانم 137 صفاء فالح 144 اسعد جويد 168 نعيم رحيم 124 احمد صالح 133 سعد كاظم 136 رافع ماجد 116 قاسم حميد 111.

وجرت الانتخابات في قاعة ميس الريم في منطقة الدبلة بمحافظة بابل. ويحتل فريق نادي القاسم لكرة القدم المركز 17 بعد انتهاء الجولة 21 للدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.ومن جهة اخرى استقبل النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن في مقر اتحاد الفروسية، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة القطري يوسف الكاظم.

تطور اللعبة

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنه جرى خلال اللقاء بحث ملف تطوير رياضة الفن النبيل في البلد والسبل الكفيلة لاستقرارها إدارياً و فنياً .واعرب مفتن عن رغبة اللجنة الاولمبية في الانفتاح بشكل اوسع على الجانب العربي في جميع الرياضات و احتضان العراق للبطولات العربية و الدولية بمختلف الالعاب و منها اقامة بطولة دولية بالملاكمة في العاصمة بغداد، مؤكدا استعداده التام لتوفير متطلبات العرس العربي .من جهته أعلن رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، عن دعمه الكامل للجانب العراقي بهدف عودته بقوة للحضن العربي و استضافته البطولات العربية و الدولية، متعهدا بدعم الملف العراقي لدى الاتحادين العربي والآسيوي لأجل عودته لسابق عهده مؤثرا في الرياضة العربية و الدولية ولا سيما في رياضة الفن النبيل .وفي سياق منفصل أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ديالى.وأفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ديالى فوز رفعت عبود حسين بمنصب الرئيس، وليث اسماعيل ابراهيم بمنصب نائب الرئيس، ونبراس كامل هدايت ممثلة للعنصر النسوي.وتواصل اللجنة المؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية رئيساً ومعاونه ليث خضر جاسم واسعد ارزيج سمير عضوين، إقامة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد على وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.