إتحاد الكرة يوقّع عقد الشراكة مع رابطة الـلاليغا الإسبانية

بغداد – ساري تحسين

برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جرى امس توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الـلاليغا للدوري الإسباني لإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2024- 2023.

ووقع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال العقد عن الجانب العراقي، فيما وقعه عن الجانب الإسباني رئيس رابطة الـلاليغا خافيّر تيباس.

وعدّ السوداني (خطوة اتحاد الكرة بتوقيع العقد على إنها تهدف إلى النهوض بواقع كرة القدم العراقيّة) مشيداً (بموقف لاليغا ) وحضر التوقيع النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار واعضاء الاتحاد غانم عريبي وفراس بحر العلوم واحمد الموسوي .

وأكد السوداني (ضرورة الاعتماد على العمل الاحترافي في جميع مفاصل الرياضة العراقية وليس كرة القدم فحسب )مشيراً الى حرص الحكومة على تطوير الرياضة العراقية بكل مؤسساتها، وتكييف القوانين السارية لأجل تصحيحِ مساراتها، بما يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية الخارجية).

من جانبه، قال درجال إن( العقد الموقع مع رابطة الـلاليغا يتضمن شقين أساسيين، الأول تطوير المواهب الكروية في البلاد، والآخر رعاية الدوري العراقي للمحترفين).

فيما أشاد رئيس رابطة الـلاليغا خافير تيباس بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم وتقديره لذلك، مبيناً إن (الجميع سيبذل جهوداً كبيرة من أجل إنجاحِ هذا المشروع)، الذي وصفه تيباس بأنه (أكبر من مجرد كرة القدم، إنه نحو تعاون أوسع لتنشيط الرياضة في العراق).

ويشمل عقد الشراكة عقدين، الأول المبرم بين الجانبين الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد.

أما العقد الثاني، فيتعلق بـمشروع الحلم 2030 ويتضمن قيام رابطة الـلاليغا بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، وإقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية العراقية.