إتحاد الكرة يلغي المباراة الودية بين العراق وصربيا

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الغاء المباراة الودية التي كان من المزمع اقامتها بين العراق وصربيا على ملعب البصرة الدولي. وتقدمت احدى الشركات المنظمة للمباريات الودية، بعرض الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، باقامة مباراة ودية مع المنتخب الصربي في البصرة مقابل 300 الف دولار. وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث صحفي إن “المباراة الودية التي كان من المقرر اقامتها على ملعب البصرة الدولي بين العراق وصربيا، الغيت بشكل رسمي”. واوضح أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، لم تيتمكن من تأمين مبلغ 300 الف دولار، بسبب قلة التمويل وحالة التقشف الذي يمر بها الاتحاد، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم تتمكن من تأمين المبلغ او ايجاد راعي للمباراة. وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، قد اعلن احالة ملف المباراة الودية بين العراق وصربيا الى وزارة الشباب والرياضة بسبب تكاليف تنظيم المواجهة الباهضة.