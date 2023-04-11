إتحاد الكرة يعاقب مدير ومدرّب فريق بصري لكرة الصالات

بغداد- الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، معاقبة مدير ومدرب فريق الشباب البصري لكرة الصالات بالحرمان من مرافــــــقة وعـقوبات مالية نتيجة التجاوز على حكم مباراة فريقهم أمام فريق الحــــــــشد الشعبي.

عقد اجتماع

وقال الاتحاد في بيان إن لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عقدت اجتماعاً بمقرّ الاتحاد لمناقشةِ تقرير الطاقم التحكيمي لمباراةِ فريقي الشباب البصري والحشد الشعبيّ التي جرت في قاعةِ نفط البصرة بتاريخ 2023/4/5 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرةِ الصالات.وأضاف الاتحاد بعد دراسةِ التقرير أعلاه تبين للجنة وجودَ حالتي تجاوز بحق حكام المباراة من قبل مدير الفريق فؤاد لطيف ومدرب الفريق علي عبد الجبار، حيث كان التجاوز بألفاظٍ بعيدةٍ عن الروح الرياضيّة ولا تمت للرياضة بصلةٍ.وقررت اللجنة وفقا للبيان معاقبة فواد لطيف مدير فريق الشباب البصري بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين استناداً لأحكام المادة 2/53 من نظام المسابقات لدوري الصالات والشاطئية.كما قررت معاقبة علي عبد الجبار مدرب فريق الشباب البصري بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، وبغرامة مالية قدرها 250 ألف دينار استناداً لأحكام المادة 2/53 من نظام المسابقات لدوري الصالات والشاطئية على أن تنفذ العقوبات الانضباطيّة بعد العقوبة الفنيّة بالتعاقب.