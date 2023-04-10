صفاء هادي يمدّد عقده مع تراكتور سازي

إتحاد الكرة يصادق على مشاركة الصالات في كأس العرب بالسعودية

بغداد- الزمان

صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم على مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلومإن المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات سيشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات المقرر انطلاقها بالمملكة العربية السعودية في شهر حزيران المقبل، بعد مصادقة اتحاد الكرة على ذلك.

جهاز فني

واشار الى ان الاتحاد سيتفق مع الجهاز الفني على اقامة معسكر تدريبي يحدد قريباً بعد معسكر المغرب استعدادا للبطولة.

وبين بحر العلوم، ان منتخب العراق لكرة الصالات يمر بمرحلة تجديد في صفوفه، حيث قام الجهاز الفني ، بقيادة الايراني محمد ناظم الشريعة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من اللاعبين الشباب لبناء جيل مستقبلي.

وكان منتخب العراق دخل معسكرا تدريبيا في المغرب خاض فيه مباراتين امام منتخب المغرب خسر بالاولى 5-2 وتعادل في الثانية 2-2 وحقق الفوز على منتخب إستونيا بأربعة أهداف من دون رد. وفي سياق منفصلأعلن تراكتور سازي الإيراني تمديد عقد نجمه العراقي صفاء هادي لموسم جديد.وقدم هادي الذي يجيد اللعب في منطقة الوسط، مستويات كبيرة مع تراكتور سازي الذي انضم لصفوفه في 2022.وتم تجديد عقد صفاء هادي حتى عام 2024 ليواصل رحلته مع تراكتور سازي الناشط بالدوري الإيراني الممتاز.

وقال هادي في تصريحات صحفية: “اللعب في صفوف تراكتور تحدٍّ كبير وسيشكل الإضافة الفنية بالنسبة لي، والدوري الإيراني متطور وأحد أفضل الدوريات في قارة آسيا”.

وأضاف دخلت في أجواء تراكتور سازي منذ البداية وهو يعد من الفرق الكبيرة في إيران وانسجمت مع اللاعبين والجمهور بسرعة كبيرة.وتابع الوضع مع تراكتور سازي مختلف كوني أحظى بدعم كبير في المدينة، وأسعى إلى تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.وأتم أتابع مباريات فريقي السابق الزوراء الذي يعاني هذا الموسم لأنه اعتاد على الوجود بالمراكز الأولى في الدوري الممتاز.