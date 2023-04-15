إتحاد الكرة يشكّل لجنة لتعديل نظامه الأساسي

بغداد – الزمان

قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، تعديل نظامه الأساسي.

وجاء ذلك في اجتماع عقد في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان والامين المالي كامل عداي وتمت في الاجتماع مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدول الأعمال وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ أن المكتبُ التنفيذيّ وافق على تشكيل لجنةٍ لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد حسب المادة 56 من النظام الأساسي، وتتألف اللجنةُ من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، واثنين من أعضاء الهيأة العامة هما مالح مهدي وشاكر الجبوري.

وأيضاً تمت الموافقةُ على برنامج إعداد منتخبٍ الشباب إلى نهائياتِ كأس العالم بإقامة معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 15 نيسان ولغاية 5 أيار تتخلله أربع مواجهات مع منتخباتِ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وشباب إشبيليّة، ثم الدخول في معسكرٍ داخلي.

تشكيل لجان

وكذلك تمّ الاتفاق على وضع دراسةٍ لتنظيم بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة 12 نيسان ولغاية 20 نيسان الجاري بمشاركة 9 منتخباتٍ، والعمل على تشكيل اللجانِ الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة.

ومن جانبه كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي عن مشادة كلامية حدثت بينه ورئيس الاتحاد عدنان درجال لاعتراض الاول على تفرد رئيس الاتحاد بقراراته.

وقال الزاملي انه اعترض على تفرد عدنان درجال لقراراته في المكتب التنفيذي فيما يخص قرارات مختلفة أهمها حل وتشكيل وتغيير اللجان في الاتحاد مما أدى ذلك لانزعاجه.

وأضاف الزاملي انا اعترض على تفرد درجال كون أي قرار يصدر يجب أن يوافق عليه مجلس ادارة الاتحاد الا ان درجال أصر على موقفه، مبينا اننا لانريد ان نعيد ترسيخ العمل الدكتاتوري في منظومة الاتحاد ولابد من احترام آراء مجلس إدارة الاتحاد والحصول على موافقته بأي قرار يتخذ.

واوضح اننا كمجلس اتحاد لانريد أن نلام على اللجان إذ يعتبر الشارع الكروي أي لجنة اتحادية تشكل هي بقرار موحد.

واشار الى ان درجال لم يرضَ على ملاحظتي وأصبح يتحدث بصوت عال وضرب طاولة الاجتماع بيده بقوة وقد ولد ذلك رد فعل مني لعدم قبولي على تصرفه وقلت له بإمكاني ان اضرب الطاولة عشرون مرة وان ماتفعله ليس باسلوب حوار فلابد ان تحترم اراء مجلس الادارة وعدم التفرد بقرارتك.

ودعا الزاملي درجال لاخذ اراء مجلس الادارة وعدم اتخاذ اي قرار بانفراد.