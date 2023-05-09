إتحاد الكرة يحسم جدل توقف الدوري الممتاز بسبب غرب آسيا

بغداد- الزمان

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن إقامة بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً في بغداد، لا يتقاطع مع استمرار منافسات الدوري الممتاز.

وقال عضو اللجنة، نجم الأوسي، إن البطولة المقررة في بغداد وكربلاء، خلال شهر حزيران المقبل، لا تتقاطع مع منافسات الدوري الممتاز، لا سيما وأنها ستقام في أيام الفيفا دي، وهي نفس الأيام المقررة لبطولتي الدوري وغرب آسيا.

وأضاف الأوسي، أن الدوري سيتوقف ذاتياً خلال أيام الفيفا في شهر حزيران المقبل، لمدة عشرة أيام ولا تأخير ستواجهه الفرق بسبب بطولة غرب آسيا.

وأوضح أن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ستكون جانباً ايجابياً للمنتخب العراقي لإعداد الفريق للمشاركة المرتقبة.

وجاء قرار منح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة على هامش اجتماعات اتحاد غرب آسيا الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن أن محافظة كربلاء ستحتضن مباريات بطولة غرب آسيا إلى جانب العاصمة بغداد، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين تقسمان بين المدينتين.وعلى صعيد اخر استقر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، على برنامجه التدريبي في معسكر أسود الرافدين المقرر إقامته في إسبانيا في شهر حزيران المقبل.

رغبة مدرب

وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح صحفي إن معسكر المنتخب العراقي في إسبانيا سيبدأ يوم 11 حزيران المقبل في مدينة قادش وفقاً لرغبة المدرب كاساس وسينتهي يوم 20 من الشهر ذاته.

وبين أن المتتخب العراقي سيغادر في الخامس عشر من الشهر المقبل إلى فالنسيا تمهيداً لمواجهة كولومبيا يوم 16 فيما ستقام المباراة الثانية في مدينة قادش في العشرين من الشهر ذاته، لكن المنتخب المنافس لم يحدد حتى الآن. ونجح كاساس في قيادة المنتخب العراقي للتتويج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تأريخه، ليعيد الكأس لخزائن الاتحاد العراقي بعد غياب استمر 35 عاماً.