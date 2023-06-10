إتحاد الكرة يحدّد موعد مغادرة المنتخب العراقي إلى إسبانيا

بغداد- الزمان

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد مغادرة منتخب كرة القدم، إلى إسبانيا للدخول بمعسكر تدريبي هناك خلال أيام فيفا دي.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم إن المنتخب سيغادر للإقامة بمعسكره التدريبي هناك، ويستمر مدة 10 أيام يخوض خلاله مباراة مع كولومبيا يوم 16 من هذا الشهر ومن المؤمل مع أحد الأندية الأوروبية.

وأضاف بحر العلوم، أن الوفد حصل على تأشيرة الدخول لاسبانيا والتي تعتبر من الإجراءات الإدارية الأساسية والتي بصدد الاكتمال، مؤكداً اكمال كل ما يتعلق بمعسكر إسبانيا من أمور إدارية.

وأوضح أن تم التقديم لاستحصال تأشيرة الدخول لجميع اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل المدرب خيسوس كاساس، مردفاً بالقول لقد فاتحنا أيضا الأندية الأجنبية التي يلعب ضمنها لاعبونا المحترفون بغية تفريغهم لمعسكر إسبانيا المقرر للمنتخب.

ومن جهة اخرى أكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، أن إعداد المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا المقررة للمدة من 12-20 حزيران الحالي، لم يكن بمستوى الطموح ولم يكن جيدا .

وقال شنيشل في تصريح صحفي إن الإعداد فقير ولا يرتقي للمستوى المطلوب، موضحا أن أي مدرب يحتاج الى فترة كافية لإعداد لاعبيه قبل الدخول في أي منافسات .

وأضاف رغم الاعداد الفقير، فإن ذلك لا يعطينا العذر بأن لا نقدم مستوى جيد يليق بالكرة العراقية فلابد من الخروج بنتائج جيدة سيما وأن لدينا لاعبين جيدين بإمكانهم تقديم مستوى جيد والخروج بنتائج جيدة في بطولة غرب آسيا .

وتابع، أنني مطمئن على المنتخب وقد جاءت اختياراتي عن قناعة، لافتاً إلى أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة بعد بطولة غرب آسيا وحتى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد أن الكادر التدريبي سيستدعي لاعب المنتخب بحسب ما يقدمه من مستوى داخل الملعب في المنافسات المحلية والدوريات الخارجية .

وختم، رغم أن البطولة اعدادية للتصفيات الآسيوية الا أننا نضع الفوز باللقب امامنا اعيننا سيما وأن الفوز مطلوب في كل بطولة ومباراة وأنه مطلب يسعد جماهيرنا المتلهفة التي تتابع المنتخبات العراقية .

وتنطلق بطولة غرب اسيا في بغــــــداد وكربلاء الاثنين المــــــــقبل بإقـامة ثلاث مواجهات إذ يلاقي منتخب عمان نظــــــــيره اللبناني على ملعب المدينة ببغداد في الساعة السادسة والنصف، ومنتخب سوريا يلاقي نظيره الفلســــــــطيني على ملـــــــعب كربلاء في الساعة الثامنة مساءً، ويلاقي منتخب العراق نظيره الأردني على ملعب المدينة في بغداد عند التاسعة والنصف مساءً.