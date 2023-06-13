إتحاد الكرة يبرم إتفاقاً للتعاون مع نظيره السوري

بغداد- الزمان

أبرَم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اتفاقاً للتعاونِ مع الاتحادِ السوريّ للعبة.ووقع الاتفاق عن الجانبِ السوريّ نائب رئيس الاتحاد عبد الرحمن الخطيب، وحضر التوقيع عُضوة المكتب التنفيذيّ رشا طالب والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان.وتُفضي بنودُ الاتفاق إلى التبادُلِ المهنيّ والفنيّ بين الاتحادين، إلى جانبِ إجراءِ المُعسكرات التدريبيّة وإقامة ورش العمل بما يخدمُ الطرفين، فضلاً عن إجراءِ مبارياتٍ دوليّةٍ بين منتخباتِ الفئاتِ المُختلفة، الوطنيّ والأولمبيّ والشباب وكرة الصالات والشاطئيّة والكرة النسويّة، بهدف الارتقاءِ بمُستوياتِ المُنتخباتِ الوطنيّة للعراق وسوريا.وشهد الاتفاقُ تبادلَ الهدايا التذكاريّة بين رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ونائبِ رئيس الاتحاد السوري.وفي سياق منفصل عقدَ في مقرّ اتحاد الكرة الاجتماعُ التشاوريّ بين الاتحاد العراقيّ لكرة القدم والسفارة الفرنسية، لبحث الخطط المقبلة للارتقاء بالكرةِ النسويّة في المرحلةِ المقبلة.وحضره من الجانب العراقيّ رشا طالب عُضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة ونبراس كامل رئيسة اللجنة النسويّة ومقرر اللجنة علي عباس، ومن الجانب الفرنسي باسكال المستشار الثقافي. وتمت خلال الاجتماع مناقشةُ الخطط المستقبليّة المقترحة للمشروع الفرنسي، وسبل الاستفادة منه لتطوير الكرة النسوية العراقيّة.